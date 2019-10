Slik jobber selskapene som skal gjøre verdensrommet til allemannseie

Helt siden vi landet på månen for femti år siden har mennesker ønsket seg ut til verdensrommet. Og for forskere, astronauter og noen få veldig rike mennesker har det vært mulig. Men nå er verdensrommet nærmere enn noen gang tidligere - også for deg og meg.

Mer enn 100 private selskap jobber nå med å få både oss og varene våre ut i verdensrommet på raskest, best og ikke minst billigst måte. I videoreportasjen øverst i saken vil du få et innblikk i noen av disse selskapene og hva de mener skiller dem fra sine konkurrenter.

