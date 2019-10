Google og Facebook nekter å betale franske medier for innhold i lenker

Dermed er det duket for strid om en ny opphavsrettslov EU har innført for å sikre at medieselskapene får betalt når nettkjempene viser innholdet deres. Frankrike er det første landet der loven trer i kraft, det skjedde torsdag.

Facebook sier de ikke vil betale franske medier når brukere deler lenker til artikler der utdrag av bilder, video eller tekst vises. Selskapet slutter seg dermed til Google i sin motstand mot reglene.

Når visuelle elementer som tekst eller video automatisk følger med lenken på Facebook, kan det øke sannsynligheten for at brukere trykker på lenken. Facebooks direktør for nyhetssamarbeid i Europa, Jesper Doub, skriver i et blogginnlegg at franske mediekonsern fra nå av vil måtte gi sitt samtykke for at dette nå skal fortsette.

Sier de ikke ja, vil Facebook bare legge på en tekstlenke, og selskapet sier at franske utgivere ikke vil få kompensasjon for bruken av såkalte «berikede lenker».

Franske utgivere var allerede i harnisk over Googles manglende vilje til å betale for å vise bilder, videoer eller artikler i søkeresultatene, og en juridisk strid er i emning.

Presseorganisasjonen APIG, som representerer flere titall franske aviser, håper å kunne presse regjeringen til å iverksette tiltak mot internettgiganten.

– Fremtiden til den franske og europeiske pressen står på spill, sier Jean-Michel Baylet, leder for APIG.