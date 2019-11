Facebook med brukervekst og bedre enn forventningene

Facebook er ute med kvartalstall for årets tredje kvartal etter børsslutt i USA onsdag.

Selskapet melder om et nettoresultat på 6,09 milliarder dollar, eller 2,12 dollar per aksje. Det var over analytikernes forventning på 1,91 dollar per aksje, ifølge FactSet.

Inntektene beløp seg til 17,65 milliarder dollar, mot ventet 17,4 milliarder dollar. I samme kvartal i fjor var inntektene på 13,73 milliarder dollar. Det tilsvarer en økning på 29 prosent.

Brukervekst

Daglige aktive brukere var i gjennomsnitt 1,62 milliarder, noe som er en økning på ni prosent fra året før.

Månedlige aktive brukere var som ventet på 2,45 milliarder. Det tilsvarer en vekst på åtte prosent på årsbasis.

I tillegg legger Facebook til at rundt 2,2 milliarder mennesker bruker Facebook, Instagram, WhatsApp eller Messenger hver dag. 2,8 milliarder bruker en av tjenestene minst én gang i måneden.

- Etter flere kvartaler med fokus på dårlig håndtering av datasikkerhet og personvern knaller Facebook virkelig til. Dette underbygges med en ni prosent økning i daglige brukere. Det daglige antall brukere teller nå over 1,6 milliarder mennesker, det er enormt sterkt av en allerede dominerende aktør, skriver investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet i en mail til Finansavisen.

Aksjen stiger 2,7 prosent til 193,4 dollar i etterhandelen på Wall Street. Onsdag stengte aksjen ned 0,6 prosent.

Det siste året har aksjen steget 24 prosent, mens den så langt i år er opp 43,6 prosent.