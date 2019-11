Inntektene øker for Zwipe

Det Merkur Market-noterte biometriteknologiselskapet Zwipe er ute med en oppdatering om driften i tredje kvartal.

Selskapet hadde 1,0 millioner kroner i inntekter, mot 0,9 millioner i samme periode i fjor.

Det gir samlede inntekter på 1,3 millioner kroner så langt i år, mot 1,6 millioner i fjor.

Rapporten for første halvår, som kom i september, viste 348.000 kroner i inntekter og et resultat etter skatt på minus 36,3 millioner kroner. Selskapet oppgir ikke resultatet for tredje kvartal.

7,6 millioner i måneden

Den gjennomsnittlige månedlige kontantstrømmen i tredje kvartal oppgis til minus 7,6 millioner kroner, mot minus 5,6 millioner i tredje kvartal i fjor.

I første halvår i år var den minus 8,9 millioner.

Ved utgangen av tredje kvartal var kontantbeholdningen 51,0 millioner kroner, mot 73,7 millioner ved utgangen av andre kvartal.

Zwipe-aksjen er onsdag formiddag opp 3,2 prosent på Merkur Market, til 9,60 kroner, men er ned 30 prosent den seneste måneden.

Flere nye partnere

Selskapet melder at det brukte perioden på å fokusere på å utvide den teknologiske porteføljen og nettverket med partnere innen biometriske betalingskort og såkalte wearables.

I løpet av tredje kvartal ble det innledet partnerskap med franske Idemia, tyske G+D Mobile Security, de kinesiske aktørene Goldpac og XH Smart og thailandske DZ Card, mens partnerskapet med tyske Infineon ble forlenget.

Zwipe leverte også sin første kundeordre for selskapets nye biometrikortinnlegg.

I en kommentar sier Zwipe-sjef André Løvestam at kvartalet ble bedre enn det selskapet hadde ventet.

Ny brikke

Selskapet opplyser at det har 31 innvilgede patenter, og at dette utgjør vesentlig potensial med hensyn til lisensieringsinntekter.

Det trekker også frem at en prototype for Z5, en ny integrert krets, ble avsluttet rett etter kvartalet.

Brikken utgjør ifølge selskapet en betydelig milepæl når det kommer til komponentkonsolidering, kostnadsbesparelser og forbedret effektivitet.

Kommersielle testeksemplarer skal etter planen være klare i midten av 2020, og da skal også masseproduksjon kunne starte. Z5-brikken er tenkt å komplementere teknologiplattformen selskapet samarbeider med Idemia om.