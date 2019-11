Invesco selger seg kraftig ned i Idex Biometrics

INVESCO SELGER SEG KRAFTIG NED: For litt over en uke siten eide Invesco-systemet over 15 prosent av de utestående aksjene i Idex. Etter et storsalg onsdag har eierandelen kommet ned på tre prosent. På bildet: Konsernsjef i Idex, Stan Swearingen. Foto: Idex Biometrics