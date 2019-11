Scanship gjør rettet emisjon

Ved Oslo Børs' stengetid onsdag har Scanship Holding kunngjort at selskapet vil hente penger gjennom en emisjon rettet mot norske og internasjonale investorer.

I denne forbindelse er Carnegie, DNB Markets og SpareBank 1 Markets engasjert.

Miljøteknologiselskapet vil tilby opptil 6,5 millioner nye aksjer i emisjonen.

Noen tegningskurs oppgis imidlertid ikke. Denne vil bli definert av selskapets styre gjennom en bokbyggingsprosess.

Satsing på land

Onsdag sluttet Scanship-aksjen på 17,25 kroner på Oslo Børs, etter en oppgang på 0,9 prosent. Basert på en sådan prising, kan emisjonen bli på opp mot 112 millioner kroner.

Provenyet fra emisjonen skal brukes på vekst innen landbaserte produkter og tjenester, opplyser selskapet i børsmeldingen ved børsslutt.

Bokbyggingsprosessen ble påbegynt på samme tid, og avsluttes etter planen torsdag morgen klokken 8.

Tilretteleggerne og Scanship kan imidlertid velge å stoppe eller forlenge bokbyggingen på kort varsel.

Disse er med

Ingerø Reiten Investment Company, som eies av Narve Reiten og Bård Brath Ingerø, har forpliktet seg til å delta for 50 millioner kroner i emisjonen.

Utviklingsdirektør i Scanship, Asgeir Wien, vil via selskapet Daler Inn tegne seg for 100.000 aksjer, mens driftsdirektør Jonny Hansen gjennom selskapet Exproco vil ha aksjer for 100.000 euro.

I tillegg vil adm. direktør Olivier Lepez i Etia, et selskap Scanship har kjøpt opp, tegne seg for 50.000 aksjer. Etias driftsdirektør, Philippe Sajet, tegner seg også for 50.000 aksjer.

Scanship meldte 15. oktober at selskapet hadde sluttført overtagelsen av Etia Ecotechnologies, et selskap som utvikler og produserer landbaserte anlegg for avkarbonisering og omdanning av biomasse til ren energi. Prisen var 19,7 millioner euro.