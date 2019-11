McLaren-telefonen fra OnePlus – Gone in 60 seconds

Noen samarbeid funker. Andre er bare søppel.

Christiano Ronaldos sylharry fotballklær slo aldri an, til tross for 189 millioner følgere på Instagram. Varner-gruppen tapte 200 millioner på Zlatan-truser og ingen med respekt for seg selv har lyst til å gå rundt og lukte Ferrari.

OnePlus har imidlertid en fanbase som spiser det selskapet lanserer rått, og den nye utgaven av OnePlus 7T Pro McLaren Edition er ikke noe unntak.

Da telefonen gikk i salg på det kinesiske markedet onsdag, tok det 60 sekunder før samtlige telefoner var utsolgt. OnePlus har gjort det før, og viser at de vet hvordan de temmer dagens «hype beast».

Men er telefonen bare en hype, eller er det mer under panseret til å forsvare prisen?

Se filmen over.

NB: Torsdag formiddag var telefonen fortsatt tilgjenglig i Norge.