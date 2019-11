Morten Klein satser 10 millioner i Witzøe- og Petter Northug-selskapet Gobitech

– Gobi er unikt posisjonert til å levere til både mobil og web. Denne leveransen skjer på kundens eksisterende plattformer, der man allerede har en kundebase, fastslår spillgründer Morten Klein, som nå går inn i det norske videoselskapet Gobi med en investering på 10 millioner kroner.

«De norske Snapchat-utfordrerne», ble Gobi kalt for tre år siden kalt av nettavisen Shifter.

NTNU-gründerne, som alle var mellom 21 og 23 år, hadde base i Silicon Valley. På det meste hadde de 100.000 brukere i 140 land.

PRISET TIL 124 MILLIONER KRONER: Gobi-gründerne nøt livet i California frem til Snapchat kopierte idéen deres. Foto: Gobi Technologies

Produktet var en ny måte å kommunisere på. Gobi lot brukerne sende snaps i felles bildestrømmer. Dermed var norske Gobi en konkurrent til amerikanske Snapchat.

Shifter fortalte i mars 2017 at Gobi hentet penger til en prising på 124 millioner kroner fra Angel Challenge og skipsrederarving Johan Oddvar Odfjell.

Så ble det stille fra gründerne, som flyttet fra huset med svømmebasseng i California.

Brått ble fremtiden ganske usikker Kristoffer Lande, gründer i Gobi Technologies

– Vi har holdt oss under radaren

Fra et delt kontorlandskap i November-Oslo har Gobi-gründer Kristoffer Lande (25) meislet ut strategien for comeback.

– Vi har holdt oss under radaren fordi vi har fokusert på å bygge produkt og å treffe et nytt kundegrunnlag, sier Lande.

Problemet var at Snapchat ved årsskiftet 2016/2017 kopierte Gobis idé.

– Vi var først ute med gruppesnaps. Det produktet fikk vi ekstrem respons på, men idet vi bikket 100.000 brukere, kom Snapchat med samme funksjonalitet. 13. desember 2016 var vår value proposition borte over natten, sier Lande.

– Dette var etter at vi hadde fått inn kapital fra investorer som hadde satset på oss. Brått ble fremtiden ganske usikker, legger han til.

Aksjonærer i Gobi Technologies før emisjonen Aksjonær Andel Verdi i mill. kr. Egne aksjer 19,6 % 24,2 Kristoffer André Lande 15,7 % 19,4 Andreas Øgaard 14,8 % 18,4 Lars E Mattson Fagernæs 9,3 % 11,6 Kristian Rekstad 7,8 % 9,7 Petter Kleppan 7,7 % 9,6 Morten Elias Stulen 6,4 % 7,9 Magnus Oulie-Hansen 2,5 % 3,1 Gustav Magnar Witzøe 1,8 % 2,3 Ole-Morten Buhaug 1,8 % 2,2 Nils Ole Krogstad 1,8 % 2,2 Petter Northug 1,1 % 1,4 Ole Christian Hoven 0,9 % 1,1 Benjamin Løland 0,8 % 1,0 Knut Anders Thorset 0,8 % 1,0 Maja Hvammen Adriaensen 0,8 % 1,0 Sveinung N. Mjaugedal 0,8 % 1,0 Petter Kleppan 0,7 % 0,9 Christian F. P. Ringvold 0,6 % 0,7 Andre 4,2 % 0,7 Sum 100,0 % 124 *) Forutsatt verdsettelse på 124 millioner kroner.





På eiersiden i Gobi er det allerede flere profilerte investorer, som langrennsløper Petter Northug (33) og laksearving Gustav Magnar Witzøe (26).

INVESTOR: Gustav Magnar Witzøe. Foto: NTB Scanpix

– Northug og Witzøe ble med etter at vi hadde hatt god vekst i trondheimsområdet i månedene etter lansering. Begge kom inn som strategiske investorer. Vi så på det som viktig å ha både kapitalsterke investorer og investorer som kunne bidra til økt vekst, sier Lande.

Witzøe junior er nå i USA for å teste ut livet som fotomodell. Imens forvalter investeringsselskapet Salvesen & Thams eierskapet i Gobi Technologies og et titalls andre tidligfaseinvesteringer.

– Vi hadde unik kunnskap

INVESTOR: Petter Northug, Instagram-fantom og 13 ganger VM-vinner. Foto: Eivind Yggeseth

Da forretningsideen forsvant som dugg for solen, var Lande og medgründerne i tvil om hvor veien skulle gå videre.

På toppen kom trøbbel med å få fornyet visumet til USA, og dermed ble det bestilt enveisbillett tilbake til gamlelandet.

– Det vi var sikre på, var at vi hadde opparbeidet oss unik kunnskap. Behovet og etterspørselen i markedet for vertikalstilt video var også der. Så det var nærliggende å finne en annen åpning inn i markedet, sier Lande.

Gobi Technologies (Mill. kr) 2019 (prognose) 2018 Driftsinntekter 0,5 0,2 Driftsresultat

−3,2 Resultat før skatt −5 −2,5 Årsresultat

−2,5

– Snapchat har dessuten fått ekstremt godt fotfeste i Norge. Det er én av grunnene til at Norge er riktig sted å utvikle og skalere denne teknologien ut fra.

Det er over 2,5 millioner registrerte Snapchat-brukere i Norge.

– Vertikal video er et fantastisk verktøy for konsumentkonvertering, sier Fabian Qvist (37), investeringssjef i Klein Invest, som er Kleins investeringsselskap.

Konvertering betyr i denne sammenhengen at den som ser en reklamesnutt går over til å bli kunde, jobbsøker eller lignende.

VERTIKAL VIDEO: Uten å basere seg på Snapchat, Instagram eller lignende. Foto: Gobi Technologies

– Har truffet en nerve

Gobi tilbyr nå betalt tilgang til en programvare for bedriftsmarkedet.

Programvaren tilrettelegger for at kundene kan tilby vertikalstilt video, som er et gjenkjennelig format for flere hundre tusen norske brukere av Instagram og Snapchat.

– Interactive stickers åpner nye muligheter på veien fra video til konsumpsjon. Det kan nesten brukes til hva som helst. Det er store muligheter innenfor employer branding, media, retailsektoren og sport, sier Qvist.

– Det geniale med løsningen vår er at kunden beholder eierskapet til de verdifulle kundedataene. Alternativet er å la Instagram, Snapchat eller andre plattformer få beholde dem, sier Lande.

– Vi mener å truffet en nerve i markedet, legger han til.

Klein Invest kom i kontakt med selskapet etter å ha vært en stor mediakjøper gjennom mange år. Morten Klein er god for 1,65 milliarder kroner, og er storaksjonær i det svenske kasino- og spillselskapet Cherry.

– Vi ser at viktigheten av video som kommunikasjonsverktøy blir større og større, skriver Klein i en epost til Finansavisen.

I juni 2019 kom Qvist inn i styret, og kontakten startet allerede i august 2018.

Neppe verdiøkning

Partene vil ikke ut med emisjonskursen, men gitt smellen selskapet fikk i januar 2017, er det tvilsomt om Gobi-aksjene til Northug og Witzøe er mer verdt nå enn for snart tre år siden.

– Vi startet med et konvertibelt lån i oktober 2018. Det er verdsettelsen av Gobi som ligger til grunn for denne transaksjonen. Vi konverterer fordi vi føler at selskapet er verdt mer nå enn da, kommenterer Fabian Qvist.

TAR BET I GOBI: Fra venstre Fabian Qvist, investeringsdirektør i Klein Invest, spillgründer Morten Klein og Gobi-sjef Kristoffer Lande. Foto: Gobi Technologies

– Hvordan ser Gobi ut om tre år?

– Målet er å bli den ledende aktøren innenfor stories på web. Vertikal kommer til å ta over for liggende video. Noen kommer til å bli ledende på det, og vi ønsker at det skal være oss, sier Lande.

– Hvilke mørke skyer ser du i horisonten?

– Vi har bare ett til to år å gjøre dette på. Teknologien er kompleks, og det kreves både tid og penger for å kapre et kritisk antall kunder. For å lykkes må vi ansette de riktige personene og bevege oss raskere ut i markedet enn det andre gjør. Kapitalen fra Klein Invest setter oss i stand til det, svarer Lande.

– Når trenger dere mer penger igjen?

– Jeg regner med at vi skal ut og hente en større post i løpet av 2020 for å nå ut internasjonalt. Da snakker vi om et sted mellom 10 og 40 millioner kroner fra institusjonelle investorer, men det er for tidlig å si sikkert ennå.