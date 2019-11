Xerox byr på HP

Xerox har ifølge kilder CNBC har snakket med, lagt inn et bud på HP for 22 dollar per aksje.

Budet skal være på 17 dollar i kontanter og 0,137 Xerox-aksjer per HP-aksje, melder nyhetsbyrået.

Markedsverdien til HP er på 29 milliarder dollar, mot Xerox som har en markedsverdi på omtrent 8,42 milliarder dollar. Dette betyr at HP vil eie i underkant av halvparten av alle aksjene i Xerox etter transaksjonen.

HP faller torsdag 0,25 prosent på Wall Street til 19,52 kroner per aksje.

Onsdag hoppet PC-produsenten 6,41 prosent etter rykter om at Xerox vurderte å by på selskapet.