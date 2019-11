Nedtur for Next Biometrics

– Som nyansatt direktør ser jeg at tredje kvartal ikke var i tråd med investorenes forventninger, sier Heuman i børsmeldingen.

Inntektene i tredje kvartal endte på 17,6 millioner kroner, ned 42 prosent sammenlignet med fjoråret.

Årsaken er at en amerikansk kunde, som var fingersensor-selskapets største, har redusert sin bruk av NEXT-sensorer. Selskapet opplyser at dette trolig vil påvirke resultatene negativt også for fjerde kvartal og i starten av 2020.

NEXT oppgir EBITDA (driftsresultat) på minus 34,7 millioner kroner. I fjor på samme tid var EBITDA på pluss 35,7 millioner kroner.

Også kontantstrømmen faller for Next Biometrics, ned fra 42 millioner kroner i fjor til 32 millioner nå.

