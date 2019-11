Disney+ fikk ti millioner abonnementer første dagen

Tirsdag lanserte Walt Disney strømmetjenesten Disney+ som kun koster 6,99 dollar i måneden, mot Netflix og HBO som begge er mer enn dobbelt så dyre på 14,99 dollar i måneden.

Utviklingen av Disney+ skal ha kostet selskapet over tre milliarder dollar, og lanseringen gikk ikke knirkefritt. Flere av brukerne opplevde tekniske problemer og gikk til sosiale medier for å få frem sine fortvilelser. Selskapet skrev i går kveld på Twitter at etterspørselen var høyere enn forventet.

Selskapet melder i dag at Disney+ nådde ti millioner brukere etter lansering, noe som sender aksjen opp 5,3 prosent.

Selv om Disney+ har fått et imponerende antall nye brukere, blir tallet blant annet forsterket av brukere som nyter godt av gratis abonnement. Kunder av teleselskapet Verizon får ett års abonnement gratis dersom de har et spesielt kundeforhold.

Pangåpningen setter trolig sine spor i konkurrenten Netflix, som i skrivende stund er ned 2,7 prosent.

Det siste året har Walt Disney steget omrent 24 prosent på Wall Street, mens aksjen er opp 32,4 prosent hittil i år.

Til sammenligning har Netflix-aksjen falt 0,9 prosent det siste året, mens den er opp 6,2 prosent hittil i år.