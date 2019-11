Fingerprint Cards' inntekter ned 18 prosent

Fingerprint Cards oppnådde en dobling på bunnlinjen i tredje kvartal, fremgår det av biometriselskapets kvartalsrapport.

Resultatet etter skatt oppgis til 5,8 millioner svenske kroner, mot 2,9 millioner i tredje kvartal i fjor.

Driftsresultatet for perioden var imidlertid negativt, på 3,4 millioner svenske kroner. For et år siden viste selskapets regnskap et driftsoverskudd på 7,0 millioner.

På Stockholm-børsen faller Fingerprint Cards-aksjen 11,1 prosent til 16,31 kroner like etter klokken 12.

Blant biometrikonkurrentene på Oslo Børs er Idex Biometrics opp 3,3 prosent og Next Biometrics ned 2,3 prosent, mens Merkur Market-noterte Zwipe stiger 0,7 prosent.

Nedgang i salg og priser

Fingerprint Cards' inntekter sank fra 431,2 til 352,5 millioner svenske kroner. Bruttomarginen oppgis til 23 prosent, mot 27 prosent for et år siden.

Inntektsfallet forklares med svakere salg innen virksomhetsområdet som omfatter smartkort, bilbransjen og integrerte løsninger, mens salget til mobilbransjen ifølge adm. direktør Christian Fredrikson var tilfredsstillende.

I sine kommentarer til tallene trekker Fredrikson i tillegg frem at prisene for kapasitive sensorer stadig går nedover.

Fingerprint Cards (Mill. SEK) 3. kv./19 3. kv./18 Driftsinntekter 352,5 431,2 Driftsresultat −3,4 7,0 Resultat før skatt 13,6 3,1 Resultat etter skatt 5,8 2,9

Finansposter

Den positive bunnlinjen skyldes finansposter på pluss 17,0 millioner i tredje kvartal i år.

Selskapet viser til urealiserte endringer i valutakurser på valutakontoer.

I tredje kvartal i fjor bokførte Fingerprint Cards finansposter på minus 3,9 millioner.

Kontantstrømmen fra den løpende driften rapporteres til 59,5 millioner svenske kroner, ned fra 202,5 millioner i tredje kvartal i fjor.

Selskapets rapport er her.