Det betyr at fingersensor-selskapet hentet 90 millioner kroner i en rettet emisjon, skriver selskapet i en melding.

Styret i selskapet opplyser at de er fornøyd med emisjonen. Det vil gjøre at Idex møter kapitalkravet. Styret forventer at pengene vil hjelpe Idex til lønnsomhet.

Idex har til nå i år falt 74,83 prosent på Oslo Børs.