HP avslo bud fra Xerox

7. november ble det kjent at den amerikanske skriverprodusenten Xerox hadde lagt inn et bud på HP for 22 dollar per aksje.

Budet var 17 dollar i kontanter og 0,137 Xerox-aksjer per HP-aksje.

Datamaskinprodusenten avviste budet søndag, og viste til at prisen var for lav. Internasjonale medier, deriblant Reuters, skriver at HP nå vurderer å legge inn et bud på Xerox.

HP meldte søndag at selskapet anerkjenner fordeler med å slå seg sammen med Xerox.

Målt i markedsverdi er HP verdt mer enn tre ganger så mye som Xerox.

HP faller mandag 1,24 prosent på Wall Street til 19,93 dollar per aksje, mens Xerox er uforandret på 38.95 dollar per aksje.