Atea og Forsvaret forlenger avtale

Atea sørger for levering av it-utstyr og lignende til Forsvarets it-plattformer. De startet å samarbeide i 2014. Nå forlenges kontrakten for to nye år, 2020 og 2021.

Kontraktens verdi er på drøyt 500 millioner kroner i året, altså én drøy milliard for disse to årene. Opsjonen er den siste i rammeavtalen fra 2014.

– Vi er veldig glade for at det norske Forsvaret har fått fornyet tilliten til Atea. Dette viser at vi tilfører verdi til Forsvaret som leverandør av IT-produkter og tjenester, og som rådgiver og partner i deres IT-strategi. Vi er forpliktet å tilby IT-produkter og tjenester av høy kvalitet til Forsvaret i år fremover, sier Michael Jacobs, direktør i Atea.