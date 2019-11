PE-selskap varsler IT-fusjon

To år etter EQTs oppkjøp av Globalconnect (tidligere Broadnet), og et halvt år etter oppkjøpet av svenske IP-Only, vil PE-selskapet fusjonere de to infrastrukturselskapene.

Det nye selskapet vil tilby fibernettverk på tvers av landegrenser i Norden og Nord-Tyskland til privat og offentlig sektor, samt til forbrukermarkedet.

1.600 ansatte

Etter fusjonen vil selskapet, som skal ledes av Lippert, ha 1.600 ansatte og omsette for cirka 5 milliarder kroner.

Daniel Perez, partner i EQT Partners, sier at eieren anser en fusjon som et naturlig steg i strategien om å bygge nordeuropeisk leverandøren av integrert, digital infrastruktur.



«Den samlede organisasjonen vil få en unik posisjon i regionen, og vi vil fortsette med å støtte proaktive investeringer i virksomhetene,» sier Perez i en kommentar.

En ny organisasjonsstruktur vil vi utarbeidet i løpet av de nærmeste månedene.