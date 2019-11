Henrik (23) og Petter Stordalen skal ta prisjakt-appen Tjommi ut i verden

HELSINKI, FINLAND: Den norskutviklede Tjommi-appen er et verktøy for kunder som vil ta butikkenes prisgarantiløfter på alvor.

– Vanligvis må du selv dokumentere prisendringen, og gå tilbake til butikken og få pengene dine. Med Tjommi-appen kan du enkelt ta bilde av kvitteringene dine, så gjør dette seg selv. Du kan bare ligge på sofaen mens pengene strømmer inn, sier Henrik Johannessen (23), daglig leder og gründer i Tjommi, som er bergensk for «kamerat».

Denne uken er han i den finske hovedstaden for å snakke med potensielle investorer og samarbeidspartnere blant europeiske banker.

Helsinki er åsted for den årlige gründerkonferansen Slush, som samler 25.000 gründere, investorer og mediefolk.

Selskapet fikk i mars Petter Stordalens Strawberry Capital som investor. Nå jobber Johannessen for å ta pris-appen internasjonalt og for å integrere den inn i bankenes IT-systemer.

25.000 nedlastninger

Johannessen fikk ideen til bedriften da faren cashet inn 3.000 kroner etter å ha kjøpt seg ny TV på Elkjøp.

I HELSINKI: Denne uken er Henrik Johannessen, daglig leder i Tjommi, i den finske hovedstaden for å snakke med potensielle investorer og samarbeidspartnere. Foto: Anders Horntvedt

– Jeg tenkte «Er det mulig?» fordi jeg ikke visste hva en prisgaranti var. Deretter tenkte jeg at det ville være genialt hvis jeg klarer å automatisere dette for forbrukerne, sier han.

Flere butikker lokker med penger tilbake hvis produktet blir satt ned i pris eller hvis det selges billigere et annet sted. Det avhenger av at kunden sier ifra, og det er det for få som gjør, mener Johannessen.

Tjommi-appen tråler nettet og finner prisendringer.

«Hvis Tjommi finner endringer får du differansen tilbake rett på konto mot 20 prosent finnerlønn til Tjommi», står det på nettsidene.

Så langt har Tjommi-appen 25.000 nedlastninger. 14.000 kvitteringer er scannet, og appen har funnet bedre priser på rundt 4.000 av dem. Den gjennomsnittlige prisendringen er på 400 kroner.

– Løsningen fungerer

Siden oppstarten er det kommet inn skarve 20.000 kroner i omsetning. Åtte ansatte jobber med bedriften, enten på heltid eller deltid.

Tjommi (Mill. kr) 2018 Driftsinntekter

0,0 Driftsresultat

−0,6 Resultat før skatt

−0,7 Årsresultat

−0,5 Eiere: Henrik Johannessen (46,1 %), Strawberry Equities (21,4 %), Tommy Olsen (11,5 %), Tor Jan Tjosevik (9,6 %), Vestlandets Innovasjonsselskap (7,1 %), andre (4,2 %).

– Det er små tall foreløpig, men det vesentlige er at vi er godt i gang. Vi har løpende driftsinntekter, og vi har vist at løsningen fungerer. Nå har vi knekt koden og skal være klare for julehandelen, sier han.

Veien frem har imidlertid ikke vært uten problemer. Først ville ikke butikkene anerkjenne kravene fra Tjommi.

Nå er løsningen at Tjommi bruker kvitteringen til å tilby et ferdig formulert refusjonskrav som ser ut til å komme fra brukerens egen epost.

– Tidligere sendte vi krav på vegne av kunden med en fullmakt. Nå er det kunden selv som sender ut kravet. Vi er bare tilretteleggere, og så hjelper vi butikkene med å holde det de har lovet kundene, sier Johannessen.

Har penger i 10 måneder

Selskapet ble verdsatt til 7 millioner kroner etter at Petter Stordalen skjøt inn 1,5 millioner kroner tidligere i år.

Selskapet har penger til å drive på dagens nivå i ti måneder. Deretter er planen å hente penger fra investorer igjen.

Før den tid er håpet å få en bank eller to på laget, enten norsk eller utenlandsk.

– Den store merverdien ligger i å få integrert løsningen vår i en av bankenes bank-apper. Da kan du få en påminnelse på mobilen når du drar kortet i butikken. En slik påminnelse vil generere flere kvitteringer, og fordelen blir mer synlig for kundene, sier han.

– Hvordan ser Tjommi ut om fem år?

– Da jobber vi med de største bankene i hele Skandinavia, og vi skal ha begynt å bevege oss nedover i Europa. Vi snakker med store banker nå, og så får vi se hvor vi får napp, sier han.

– Det hjelper i hvert fall veldig å ha en stor aktør som Strawberry Capital i ryggen, legger han til.