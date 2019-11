Isabelle Ringnes blant Nordens ledende tech-kvinner

– Det er hyggelig å bli sett for arbeidet man legger ned for likestilling og like muligheter, sier Isabelle Ringnes til Finansavisen.

Torsdag morgen ble listen «Inspiring Fifty Nordic 2019» offentliggjort på Europas største teknologikonferanse, Slush, som foregår i Helsinki. Listen er et initiativ for å fremheve kvinnene som leder an teknologiutviklingen i Norden, for å gjøre dem synlige og anerkjenne dem som de rollemodellene de er.

– Det er en ære å være på listen med så mange dyktige norske og nordiske kvinner i teknologi som jeg beundrer, sier Ringnes.

På topp 10-listen

Listen består av 50 kvinner, hvorav syv er norske, som leder vei som gründere, innovatører og ledere i den nordiske teknologisfæren. Ringnes befinner seg på en 10. plass.

– Jeg vet ikke hvorfor de har valgt akkurat meg, men jeg vil tro at det er grunnet flere år med frivillig innsats for å inspirere jenter til å velge teknologi og arbeidet med oppstartsbedriften vår, sier hun, som sammen med medgründer Marie Sunde har startert EqualityCheck.it.

Sunde og Ringnes grunnla organisasjonen #Hunspanderer i Norge 2015. #HunSpanderer har hatt to vellykkede kampanjer som adresserer ubevisste skjevheter i arbeidsmarkedet.

I etterkant så de en betydelig utfordring og ville finne løsninger på hvordan man kan forbedre mangfoldet på arbeidsplassen, noe som førte dem til EqualityCheck. Visjon er å skape en bedre og mer mangfoldig arbeidsplass med like muligheter for alle.

– Ikke et mål i seg selv

Å toppe listen til neste år, er for Ringnes ikke et mål i seg selv, da det er mange flere norske dyktige kvinner i tech som hun håper å se på listen fremover.

– Jeg kommer til å fortsette å jobbe fulltid med Equalitycheck, som jobber for et gjennomsiktig og likestilt arbeidsliv og forhåpentligvis skape en god arbeidsplass for våre nåværende og fremtidige ansatte, sier Ringnes, som er datter av eiendomsinvestor Christian Ringnes.

Tech-kvinnene

Inspiring Fifty Nordic er et samarbeid mellom den nederlandske organisasjonen Inspiring Fifty og Antler.

De øvrige norske kvinnene på listen er Laila Danielsen,CEO, Elliptic Labs, Anita Schjøll Brede, Co-founder and CEO, Iris.ai, Camilla Gjetvik, COO, Boost.ai, Åste Einn, Co-Founder, Payr, Karen Dolva, Co-founder and CEO, No Isolation og Sigrun Syverud, CEO and co-founder, FJONG.