Anders Thingbø har tatt Zaptec fra tap til vekst og overskudd

HELSINKI: «Pengesluk» og «tapssluk» er det norske billaderselskapet Zaptec blitt kalt i Finansavisen de seneste årene.

Forretningsideen er å utvikle og selge ladesystemer for elbiler inn mot borettslag og bedrifter.

I flere år var det dårlig business: I 2016 og 2017 hadde Zaptec-konsernet hele 112 millioner kroner i tap.

Skrev ned gammel moro

Tapssluk-stempelet var fortjent, innrømmer Zaptec-sjef Anders Thingbø.

Dels var det nedskriving av gammel moro, siden utviklingskostnadene var blitt aktivert i regnskapet Anders Thingbø, Zaptec

– Det vil jeg absolutt si. Særlig i 2017 ble det et veldig stort tap, sier han.

Zaptec har fått inn 160 millioner kroner i investorkapital og offentlig støtte. Ladefirmaet har sin opprinnelse i oljeindustrien. I 2016 valgte imidlertid styret å la olje være olje, og i stedet satse på elbil.

SATSER I SØR: – Tyskland alene har 40 millioner biler, så potensialet er stort, sier Anders Thingbø, daglig leder i Zaptec. Foto: Anders Horntvedt

– Tapene vi har hatt stammer fra den tiden. Dels hadde vi kostnader med utvikling som aldri ble kommersialisert, og dels var det nedskriving av gammel moro, siden utviklingskostnadene var blitt aktivert i regnskapet, sier Thingbø.

Aktivering betyr at kostnader ved utvikling føres opp med en konkret verdi i balansedelen av regnskapet. Det innebærer at regnskapet mens dette pågår ser penere ut enn hvis alt føres som ordinære driftsutgifter.

I februar sto Thingbø frem i Dagens Næringsliv. Da ble det ferske overskuddet og 10.000 produserte ladere feiret med selfie og bløtkake med marsipanlokk.

– Vi har truffet veldig godt med det nye produktet. Vi har klart å skape en god løsning som ikke bare vokst veldig, men som også har gitt lønnsomhet, sier han.

Prognosen for 2019 lyder på 160 millioner kroner, altså rundt 60 prosents vekst.

Zaptec (Mill. kr) 2018 2017 Driftsinntekter 14,2 15,2 Driftsresultat −6,6 −16,1 Resultat før skatt −7,2 −18,2 Årsresultat −7,2 −18,2 Eiere: Lars Helge Helvig (43,7 %), Olav Bryn (19,7 %), ledelse og ansatte (18 %), andre (18,6 %).

– Overskuddet vil jeg ikke være konkret på, men det blir høyere enn i fjor, sier Thingbø.

Zaptec Charger (Mill. kr) 2019 (prognose) 2018 Driftsinntekter 160 100,3 Driftsresultat 19,6 Resultat før skatt Høyere enn i 2018 18,7 Årsresultat 18,7 Eier: Heleid datterselskap av Zaptec, men regnskapet er ikke konsolidert inn i morselskapet.

Han opplyser at all drift nå er organisert i datterselskapet Zaptec Charger.

Gjorde sitt første oppkjøp

Teknisk skiller Zaptec seg fra konkurrentene ved å bruke såkalt fasebalansering.

– Ved å bruke alle tre strømfasene utnytter vi den kapasiteten som finnes i systemet. Det innebærer at tilbydere av ladere kan tilby billading uten store investeringer i mer kapasitet, sier han.

10.000 PRODUSERT: En ladestasjon fra norske Zaptec. Foto: Zaptec

Tidligere i november gjorde Zaptec sitt første oppkjøp: Programvareselskapet Charge365 i Bodø, som er spesialist på betaling for billading.

Planen de kommende årene er å ta billaderteknologien internasjonalt. For øyeblikket har selskapet distribusjonsavtaler i 13 land, men salget har ikke tatt av: Rundt 90 prosent av omsetningen kommer fra Norge.

– Det er vanskelig å selge billadere til folk som ikke har elbil. Elbilen er på fremmarsj, men Norge ligger langt foran. Derfor er timing veldig viktig når vi går inn i nye markeder og vurderer fremstøt der vi allerede er, sier Thingbø.

Helt konkret planlegger Zaptec å satse i Tyskland i 2021.

– Tyskland alene har 40 millioner biler, så potensialet er stort. I München installerer vi et stort ladeanlegg i disse dager. Der har myndighetene innført lavutslippssoner i den indre bykjernen. Det er et teknisk krevende marked, men vi tror tyskerne vil bli begeistret over det norske ingeniører har utviklet, sier han.

Selskapet jobber også med teknisk testing i USA.

Skal tredoble på tre år

– Hvor stort kan Zaptec bli?

– Treårsplanen lyder på 700 millioner kroner i omsetning. Det er et hårete mål, og det vil kreve suksess utenfor Norge. Den internasjonale strategien er noe av det viktigste vi jobber med nå. Skal vi lykkes, trenger vi de riktige folkene og god innsikt i lokale markedsforhold, sier han.

VEKSTPLANER: – Treårsplanen lyder på 700 millioner kroner i omsetning, sier Anders Thingbø, daglig leder i Zaptec. Torsdag og fredag var han på gründerkonferansen Slush i Finland. Foto: Anders Horntvedt

Selskapet har fra 18 til 32 ansatte på 12 måneder. Nå rekrutterer Zaptec folk som er gode teknologi, internasjonalisering og programvareutvikling.

Ble priset til 340 millioner kroner

Største eier i dag er Lars Helge Helvig, som gjennom Norsk Vind har tjent store penger på å bygge ut vindparker i Norge.

På de neste plassene kommer teknologiinvestor Olav Bryn og gründere Øyvind Wetteland.

For tre år siden ble selskapet verdsatt selskapet til 340 millioner kroner. Hva verdien vurderes til nå, vil ikke Thingbø tallfeste.

– Skal dere på børs?

– Det er for tidlig å si. Vi har ingen behov for ny kapital nå, men samtidig har vi store vekstambisjoner de kommende årene. Den dagen det trengs mer kapital, går vi til de kildene som kan gi oss det på en effektiv måte, svarer Thingbø.