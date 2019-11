August Flatby og Kris Riise i Unloc lager nøklenes svar på Vipps. Nå skal de hente kapital

HELSINKI: Ny teknologi har gitt oss smartere løsninger og et enklere liv. Men noen ganger står vi fortsatt utenfor døren og lurer på hvor vi gjorde av nøkkelen, eller vi tilbringer en hel dag hjemme fordi noen skal levere en pakke.

Slik lyder reklamen fra gründerselskapet Unloc.

– Venting hjemme på varelevering er husarrest. Det er på tide at vi digitaliserer nøklene, sier daglig leder Kris Riise.

Vi blir et slags Vipps for nøkler Kris Riise, Unloc

– Mye penger, mye risiko

Sammen med teknologiansvarlig og medgründer August Flatby ønsker han å flytte nøkkelknippet vårt over på mobiltelefonen, i hvert fall på lang sikt.

Selskapet har utviklet en app som gjør det mulig for brukeren å styre tilgangen til døren fra mobilen.

Unloc (Mill. kr) 2019 (prognose) 2018 Driftsinntekter 2,0 0,3 Driftsresultat −8 −1,7 Resultat før skatt −8 −1,7 Årsresultat −8 −1,7 Eiere: Gründerne (57,7 %), øvrige ansatte (14,7 %), Simula Innovation (6,0 %), Urbanium Gruppen (5,7 %), Arkwright Incubator Invest 8(4,0 %), andre (11,9 %).

Forretningsideen er at bedriftskunder som har mye hjemlevering, som budfirmaer og kommunale hjemmetjenester, skal betale for tilgang til det digitale nøkkeløkosystemet gründerne bygger opp.

– Det er mye penger og risiko ved å håndtere både bomturer og fysiske nøkler. Dette gigantiske markedet er modent for innovasjon, sier Kris Riise.

For privatkunden skal bruken være gratis, og tilgangen til døren vil det alltid være brukeren som har siste ord på.

SNAKKER MED STORE INVESTORER: – Genistreken vår er at appen er uavhengig av hardwareleverandør. Vi kan åpne alle dører som har en form for elektronisk lås, sier teknologiansvarlig August Flatby i Unloc (t.h.). Til venstre daglig leder Kris Riise. Foto: Anders Horntvedt

For å låse opp døren trengs en hardwarekomponent som skal kunne installeres for rundt 3.000 kroner.

– Genistreken vår er at appen er uavhengig av hardwareleverandør. Vi kan åpne alle dører som har en form for elektronisk lås. Vi blir et slags Vipps for nøkler, sier Flatby.

Jobbet sammen i appfirma

Riise forteller om seg selv på LinkedIn-sidene at han ble født og oppdratt av en alenemor i det kalde, gudsforlatte Nord-Norge.

Etter at han falt ut fra videregående, jobbet han som grisebonde og i skrubben på et storkjøkken før han begynte å traske rundt i gatene for å plukke søppel.

Etterhvert ble Riise selvlært programmerer og prosjektleder, og han fikk jobb i IT-firmaet Shortcut i Oslo, der August Flatby var én av gründerne.

Shortcut har jobbet for kjente kunder som Ruter, OBOS, Rema 1000 og Posten. Høsten 2017 brøt Flat og Riise ut fra Shortcut for å starte Unloc.

Skal ut i 187.200 boliger

Halden kommune ble Unlocs første betalende kunde, og i august fortalte Dagens Næringsliv at gründerbedriften får drahjelp av boliggiganten OBOS.

– OBOS forvalter 234.000 boliger. Innen fem år skal 80 prosent av dem kunne bruke vår app, sier Flatby.

Det tilsvarer 187.200 boliger.

Unloc har 15 medarbeidere, og frem til dag har selskapet hentet rundt 20 millioner kroner i to emisjoner.

Innen utgangen av februar er målet å ha ferdigstilt en emisjonsrunde der 20 millioner kroner i ny investorkapital skal på plass.

Ved en emisjon i vår var selskapet verdsatt til 40 millioner kroner.

– Hva er selskapet verdt nå?

– Det er vanskelig å svare presist på, men det er verdt flere ganger mer enn 40 millioner kroner, svarer Riise.

Det er verdt flere ganger mer enn 40 millioner Kris Riise, Unloc

Snakket med over 30 investorer

Torsdag og fredag sist uke var gründerne på startupkonferansen Slush i den finske hovedstaden. Konferansen samlet 25.000 gründere, investorer og mediefolk.

I løpet av to hektiske dager hadde Riise og Flatby kontakt med mellom 30 og 40 internasjonale investorer.

– Vi snakker med og har interesse fra ganske store, internasjonale venture-investorer som tenker global vekst utenfor Norge og Sverige. Det er selvfølgelig spennende tanker, men vi har lyst til å lykkes hjemme først, sier Riise.

VIL DIGITALISERE NØKLER: – Venting hjemme på varelevering er husarrest. Det er på tide at vi digitaliserer nøklene, sier daglig leder Kris Riise (t.v.) i Unloc. Til høyre teknologiansvarlig og medgründer August Flatby. Foto: Anders Horntvedt

– Hva er de mørke skyene i horisonten?

– Vi jobber med hardware, og da er det alltid en risiko at ting ikke fungerer som det skal. I tillegg vil det påvirke oss hvis giganter som Amazon, Apple eller Google finner ut at de skal disrupte hele lås- og nøkkelmarkedet.

– Men vi tror at vi er det eneste selskapet i verden som evner å revolusjonere bruk og deling av nøkler, svarer han.