Facebook prøvde å kuppe Google’s Fitbit-deal

Selskapet (Part A) som var i budrunden sammen med Google var Facebook, ifølge personer med kjennskap til saken. Facebook la sitt siste bud på 7,30 amerikanske dollar per aksje.

Google annonserte 1. november sine planer for å kjøpe opp sports og smartklokke-produsenten Fitbit. Det endelige budet lød på 2,10 milliarder dollar, tilsvarende 7,35 per aksje. Facebook anerkjenner tapet skal en av personene ha sagt.

Ifølge rapporten skal konsernsjef i Fitbit, James Park ha spist middag med CEO fra part A den 11. juni. Kilder melder i etterkant om at personen var Mark Zuckerberg. Partene møttes flere ganger etter det, og Facebook deltok aktivt i budrunden, men kom ut på tapersiden med et endelig bud på 7,30 per aksje.Kom ut på tapersiden

Fitbit-aksjen mer en doblet seg på oppkjøpsryktene og oppkjøpet. Aksjen omsettes i skrivende stund for 6,86 dollar og er opp 1,18 prosent en drøy time før stengetid.