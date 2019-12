Next Biometrics har sammen med Softlock har startet en testfase med en felles teknologiløsning i et e-regjeringsprosjekt av et afrikansk land, melder TDN Direkt.

Ifølge nyhetsbyrået er de biometriske smartkortene utstyrt med Nexts fingeravtrykksensor og Siftlocks operativsystem.

Smartkortene vil bli brukt for sikker 2-faktorers autentisering og som hovedelement i et initiativ for å introdusere et høyere sikkerhetsnivå i e-regjeringsprosjektet.