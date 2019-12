Styreleder blir direktør i Kahoot!

Hanoa starter som administrerende direktør 1. desember. Han går da ut av styret.

Harald Arnet, som representerer selskapets største aksjoner Datum Group, tar da over som styreleder.

Nåværende direktør og medgrunnlegger Åsmund Furuseth vil fortsette i selskapet, men i en annen rolle. Han blir produktdirektør.

– Vi har vært gjennom en viktig periode av Kahoot!-reisen. Jeg er veldig takknemlig for de betydelige resultatene Kahoot!-teamet har oppnådd så langt. Fremover er jeg veldig glad for at Eilert er utnevnt til ny administrerende direktør. Vi har jobbet sammen siden 2015, og jeg føler meg privilegert som er en del av de flotte Kahoot!-teamet i neste fase av vekst og utvikling, sier Åsmund Furuseth i børsmeldingen.

Kahoot!-aksjen har gått meget bra etter at den ble børsnotert på Merkur Market.