Ticketer kjøper opp FARA

FARA er et norsk teknologiselskap, grunnlagt i 2005, som leverer IT-løsninger innen offentlig transport. De tilbyr billettsystemer og sanntids-informasjon blant annet.

Nå er selskapet blitt kjøpt opp av Ticketer, Storbritanias mest distribuerte leverandør av billettsystemer for busser.

– Jeg er glad for å kunngjøre at Ticketer har kjøpt FARA. Deres investering i FARA vil kombinere produkter, kunnskap og markedsandeler for å skape kraftige IT-løsninger for offentlig transport. Vi har store ambisjoner om å utvide virksomheten vår, og Ticketer er en ideell partner for å virkeliggjøre denne visjonen, sier Ørjan Kirkefjord, administrerende direktør for FARA, i en pressemelding.

Både Ticketer og FARA opplyser at de håper på vekst internasjonalt. Ticketer har flere kontorer i Storbritannia og utvider ellers i Europa og Amerika.