Adm. dir. Sverre F. Hurum i Bouvet ASA overførte fredag 29. november 10.000 aksjer i selskapet til hver av Cavarina AS, Rattern AS og Rosa Invest AS , totalt 30 000 aksjer, fremgår det av en børsmelding tirsdag.

Selskap som har mottatt aksjene er heleid av Hurums barn og basert på dagens aksjekurs får hver med det aksjer til en verdi av 3,6 millioner kroner, totalt knappe 11 millioner kroner.

Sverre Hurum eier etter dette 461.779 aksjer i Bouvet, tilsvarende en eierandel på 4,51 prosent.