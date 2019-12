Skal bli ledende tilbyder på ren havn

Clean Sea Solutions arbeider i disse dager med å ferdigstille en fullskala prototype av akvadronen som skal rense norske – og forhåpentligvis – utenlandske havneanlegg.

– Vi skal bli ledende tilbyder av ren havn og selger rett og slett ren havn. Vi utvikler to konkrete produkter som kan kjøpes, en akvadrone og et bryggeanlegg, men målet er å selge tjenester. Kommuner eller marinaeiere leier inn oss, utstyr og vedlikehold, forklarer Astrup.

Pilotkunde

Oslo Havn og Oslo kommune ved Bymiljøetaten er pilotkunde, og selskapet skal levere første akvadrone til rensing i Oslo Havn våren 2020.

– Det skjer så snart isen går. Litt avhengig av vær og vind, tenker jeg omtrent rundt påsketider, forteller Astrup.

Parallelt med akvadronen utvikler selskapet også et bryggeanlegg.

Det er en pumpeløsning som går inn i en flytebrygge, den suger søppel, men har også mulighet for å skille ut dieselfilm, som har en tendens til å hope seg opp i havneanlegg.

Stor som en Tesla

Astrup forteller at han alltid har hatt en forkjærlighet for havet.

– Jeg har seilt hele livet og drevet aktivt med dykking. Jeg har også jobbet mange år i Redningsselskapet, og da jeg sluttet der hadde jeg et ønske om å jobbe videre med havet. I tillegg irriterte det meg at det lå så mye søppel i marinaer, og tenkte det må finnes en løsning for dette, men det gjorde det ikke, sier Astrup.

Han undersøkte, uten hell, og slik startet prosessen med å utvikle rensemetoder for forsøplede havneanlegg.

– At akvadronen er blitt en båt, like stor som en Tesla, hadde jeg imidlertid aldri trodd. Men det viste seg raskt at med de store mengdene søppel som skal renses, så må man minimum kunne ta inn en kubikk søppel pr. rensing, og da måtte man opp i denne størrelsen.

Interesse fra Sør-Europa

Det har kostet rundet 3 millioner kroner å utvikle en fullskala prototype av akvadronen, men Astrup er overbevist om at selv om prosessen har vært kostbar, er den vel verdt pengene.

– Vi har fått henvendelser fra flere interessenter som å ønsker å kjøpe dronen, men som avventer å se førsteutgaven i drift. Det er blant annet fra andre byer i Norge, men også andre deler av verden som USA, og i Europa er det først og fremst snakk om Kroatia og Italia.

I år omsetter selskapet for nærmere én million kroner, men omsetningsmål for kommende år er betydelig høyere.

– I 2020 regner vi med å omsette for 7 millioner kroner, og over 20-tallet i 2021. Dette fordi det tar tid å bygge droner og havneanlegg.

Teknologi vs effektivitet

– Hva vil en ferdig drone eller et bryggeanlegg koste?

– Ønsker man å kjøpe en drone vil den, avhengig av hvilken teknologi man ønsker å implementere, koste fra 300.000 til 500.000 kroner, mens et bryggeanlegg vil komme på 150.000 kroner. Men tanken er som sagt ikke å selge produkter, men leie ut og levere tjenester.

Han forklarer at leiesum pr. anlegg eller drone vil være ulikt fra havn til havn.

– Det vil avhenge av mengder søppel, hvor ofte du vil rense, og hva slags datafangst du vil ha, sier Astrup, og fortsetter:

– Vi ser også klar forskjell i hva som etterspørres i Norge kontra fra utlandet. Mens nordmenn er opptatt av teknologien, utviklingen og om produktene for eksempel kan og vil bli autonome, er sydligere land mindre opptatt av teknologi og mer opptatt av effektiv rensing. Det kan kanskje henge sammen med at de også har større opphopning av søppel enn det vi har her hjemme.

Clean Sea Solutions akvadrone Foto: Clean Sea Solutions