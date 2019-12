CEO og CFO i Expedia går på dagen

CEO Mark Okerstrom og CFO Alan Pickerill i Expedia trakk seg med umiddelbar virkning etter at de var uenige med styret om hvilken retning selskapet skal ta fremover, skriver Bloomberg.

Expedia Group er et amerikansk globalt reiseteknologiselskap. Nettsteder som blant annet Expedia.com, Hotels.com og Trivago inngår i Expedia Group.

Styreleder Barry Diller og Peter Kern vil lede selskapet mens styret leter etter noen som skal lede selskapet fremover.

Ifølge Diller skal styret og ledelsen ha vært uenige om strategien i Expedia. Videre sier han at han skal kjøpe aksjer i selskapet for å vise at han har tro på Expedia langsiktig.

På Wall Street stiger aksjen 6,9 prosent. Det siste året har aksjen falt 10,5 prosent, mens den er ned 21,5 prosent den siste måneden.