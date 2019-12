Apple holder på dominansen innen smarttelefoner i Norge

Apple dominerer stadig salget av smarttelefoner her til lands, viser salgstall fra Telia Norge for november.

Apple iPhone 11 har klatret fra tredje- til førsteplass fra oktober til november.

iPhone 11 Pro Max, som har en startpris i Norge på 12.990 kroner, var den mest solgte telefonen i oktober, men falt i november til en annenplass. Apple iPhone 11 Pro har rykket ned fra annenplass til tredjeplass.

iPhone 8 har gått fra en femte- til en fjerdeplass, mens iPhone XR gikk motsatt vei.

Først på sjetteplass melder Samsung seg, med modellen Galaxy S10+ – akkurat som i oktober. Og Galaxy S10 holder på sin syvendeplass hos Telia, mens Huawei rykker opp fra niende- til åttendeplass med sin P30 Pro. Samsung Galaxy Note 10+ og Galaxy A20e endte på niende- og tiendeplass.

Nesten halvparten på én uke

Ifølge Telia, som baserer sin topp ti-liste på salget i fysiske butikker, via sine nettsider og via kundesenteret, kom 40 prosent av det totale telefonsalget i november inn i løpet av månedens siste uke.

Dette var uken da salgskampanjene Black Week og Black Friday herjet.

«Vi ser at telefonsalget i november i år er 15 prosent høyere enn novembersalget i fjor, og mye av dette kan nok tilskrives at en større og større del av julesalget fanges opp i denne perioden», heter det i en kommentar fra Håkon Lofthus, leder for Telia privat.