FTC kan potensielt ta Facebook til retten

Federal Trade Commission (FTC) vurderer å søke om midlertidig forføyning mot Facebook, skriver The Wall Street Journal torsdag.

Bakgrunnen er sannsynligvis et forsøk på å hindre Facebook i å håndheve retningslinjer rundt hvordan appene deres samsvarer med hverandre og jobber med potensielle konkurrenter, sier kilder til Journal.

Bekymret riksadvokat

Facebook har sagt at de planlegger å integrere meldingsappene Instagram, Messenger og WhatsApp, og kryptere alle tre fra ende til ende. Riksadvokat William Barr har reist bekymring for Facebooks planer. Begrunnelsen skal være at det kan gjøre det vanskeligere for etterforskere å oppdage tilfeller av utnyttelse av barn på nettet og bli en trygg havn for kriminelle.

Aksjen faller

På den andre siden argumenterer Facebook for at sammenslåingen vil være positivt for alle brukerne og forbedre personvernet.

Til syvende og sist vil FTC måtte bestemme seg for å enten henlegge saken, komme til et forlik med Facebook eller bringe en antitrust-sak for retten.

Aksjen stuper 3,8 prosent. Hittil i år har aksjen steget 48,6 prosent, mens den er opp 3,9 prosent de siste tre månedene.