Analytikeroppdatering sender Cisco til topps på Dow Jones

Cisco, som produserer teknologi og leverer tjenester innen nettverk og kommunikasjon primært til bedriftsmarkedet, har underprestert kraftig på børs i år. Aksjen er opp om lag 13 prosent siden 1. januar, noe som er vesentlig svakere enn teknologitunge Nasdaq Composite som har klatret om lag 33 prosent.

Under kvartalspresentasjonen i november guidet selskapet et omsetningsfall på 3-5 prosent år-over-år for det regnskapsmessige kvartalet fra november til januar. Det var vesentlig svakere en forventningene i markedet.

Analytiker øker kursmålet

I en oppdatering torsdag er Barclays-analytiker Tim Long positiv til Cisco-aksjen, ifølge Barron's.

Long oppgraderer aksjen fra hold til overvekt og øker samtidig kursmålet fra 47 til 53 dollar.

Ifølge Barron's kommer oppgraderingen på bakgrunn av estimatendringer og at selskapet snart vil annonsere nye produkter.

«Cisco har en diversifisert inntektsstrøm, men innenfor noen produktområder vil man sannsynligvis se bedring for selskapet og industrien de kommende årene», skriver Long, ifølge nyhetsbyrået.

Barclays-analytikeren opplyserer også at Cisco-aksjen ofte har gitt meravkastning i etterkant av at ledelsen nedreviderer guidingen. Han ser også mulighet for at produktannonseringer og multippelekspansjon kan bedre sentimentet for aksjen.

Cisco-aksjen stiger 2,66 prosent til 47,88 dollar på børsen i New York.