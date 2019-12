Dette er årets beste hard pakker

Sonos Move

Sonos Move Foto: Sonos

Før smarthjem var et etablert uttrykk, og Chromecast og AirPlay var en del av hverdagen, var amerikanske Sonos tidlige ute med multiroms lydsystemer.

Sonos har alltid handlet om lyd i flere rom, men det Sonos har manglet, er en høyttaler du kan ta med deg utenfor husets fire vegger.

Sonos Move er høyttalere du ikke visste du trengte før du sitter på hytta og sutrer over dårlig lyd.

Har du allerede en Sonos hjemme, glir den inn i hverdagen som hvilken som helst annen enhet. Det snedige er at den kan bli med ut.

Ifølge Sonos, er den sprutsikker, tåler kulde, fall i bakken og justerer akustikken til omgivelsene enten du er inne eller ute.

Og med opp mot 10 timers batterilevetid er dette teknologi mor, far og barna setter pris på om ligger under juletreet.

Pris 4.000 kroner.

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro Foto: OnePlus

Joda, poden har ettertrykkelig meldt fra om at iPhone er det eneste som gjelder, men det er trolig før han har sett skjermen på OnePlus’ nye toppmodell, 7T Pro.

OnePlus er kinas svar på Apple, med en fanskare som svelger alt selskapet gir dem rått. Det skyldes til dels toppmodellens 90 Hz skjerm som er den beste vi har sett i år.

OnePlus er ikke best på noe, men er gode på stort sett alt, og det til en pris konkurrentene ofte sliter med å svare for.

8 GB RAM og 256 GB minne.

Pris: 7.700 kroner

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10+ Foto: Samsung

Den koreanske mobilgiganten har tatt store steg med Note-serien og 10-årsjubilanten er en solid oppgradering fra tidligere utgaver.

Skjermen er krystallklar, stor som en låvedør og har selvsagt med styluspennen som lar deg skrible ned notater, tegne eller være kreativ.

Samsung har de seneste årene fokusert mye på å gi mobilene et bedre kamera, og Note 10+ er blant de aller beste i klassen på selfies, videostabilitet og fargegjengivelse.

Og nå som telefonen har vært på markedet en stund er også prisen redusert til 10.500 kroner, som gjør den til et bedre kjøp.

Noe ikke alle setter pris på ved telefonen er størrelsen, og da finnes det en noe mindre og nedgradert versjon i Note 10.

Pris: 10.500 kroner

iPhone 11

Apple iPhone 11 Foto: Apple

Apples siste telefon er den raskeste mobilen tilgjengelig nå og har fått kanskje det beste kameraet på markedet.

Telefonens hurtighet er takket være den nye A13 Bionic-brikken, og Apples flaggskip er blant de mer kompakte utgavene i rekken av telefoner. Den er mer kompakt, skal ifølge selskapet tåle mer og har fått en matt finish.

Skjermen er også oppgradert, med en imponerende fargegjengivelse, spesielt på bilder, og når du ser på film og video.

Der telefonen virkelig skinner er bildekvaliteten og spesielt i lite lys. Telefonens kveldsbilder er helt suverende, med ett unntak: portretter.

Pris: 8.500 kroner.

Sennheiser Momentum

Foto: Sennheiser

Sennheisers tredje generasjon av Momentum XL er ikke best på støydemping, men er du mest opptatt av lyd, er Momentum et av de aller beste alternativene på markedet.

Byggekvaliteten er som du forventer av et par til over fire tusen kroner. Aluminium, lær og fysiske knapper.

Det som gjør dem verdt prisen er imidlertid lydbildet: AptX HD-teknologi, god dynamikk og prosessering gjør at klokkene presterer godt i alle lydspekter og er en ren nytelse å høre på.

Støykanselleringen er god, men kan ikke matche Sony eller Bose, og batteritiden kunne vært bedre. Og en usannsynlig nyttig funksjon er at de har en innebygget Tile, som lar deg finne dem ved hjelp av mobilen dersom du mister dem.

Pris: 4.200 kroner.

Foto: DJI

DJI Mavic Mini

Den nye mikrodronen Mavic Mini fra DJI er verdt å merke seg.

Den lille dronen veier kun 249 gram, hvilket betyr at den faller utenfor dagens regelverk hvor du må være sertifisert for å fly drone over 250 gram.

Det betyr likevel at du må vise hensyn og noe flyvning med denne dronen er fortsatt regulert. Du kan for eksempel ikke fly høyere enn 50 meter, du bør ha forståelse for hva du driver med, og skal du fly kommersielt så må du ha minimum Ro1 dronesertifikat.

Så lenge man viser forståelse for dagens reglement og ikke flyr over store folkemengder eller flyplasser, kan man ta med seg denne dronen de fleste steder.

Dronen er lett å fly og holder seg stabilt i luften. Innebygget GPS sørger for at den lille krabaten holder seg stabil, selv i områder med mye vind.

Mavic Mini har tre forskjellige flymoduser. «Sport» (For fart og moro), «Positon» (Når du ønsker mer kontroll over posisjonering) og «CineSmooth» (Når du vil ta videoer med silkemyke bevegelser).

Bildene er bedre enn Mavic Air og Spark, men er fortsatt et stykke unna storebor Mavic Pro 2.

Mavic Mini tar film i 2,7K og 1080p, ikke 4K, men det behøver man ikke på en hobbydrone. Bildene blir kjempefine uansett, og med bonusen ved at man kan fly denne dronen uten sertifikat er det helt ok å godta dette.

Flytiden sies å være 30 minutter, men i vår test klarte vi ikke å strekke batteriet lengere enn 21 minutter. Det kan imidlertid skyldes kulden.

Pris: 4.300 kroner.