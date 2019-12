Bank of America øker kursmålet på Microsoft

Bank of America økte kursmålet på Microsoft til 200 dollar per aksje, fra tidligere 162 dollar, skriver CNBC.

Nyhetsbyrået skriver at økningen i kursmålet begrunnes med at Bank of America mener Microsofts vekst i cloud computing-segmentet kan gi noe stort for programvaregiganten i 2020.

Inntektene til programvaregiganten kan fortsette å vokse med mer enn 10 prosent årlig, mener Bank of America.

Microsoft har flere viktige vekstdrivere, inkludert spill og LinkedIn. Microsoft tok nylig opp kampen mot Amazons Twitch med å lansere Mixer, der man man underholder et publikum direkte over nettet med å spille dataspill, spille musikk, talkshow osv. Bank of America mener cloud computing-tjenesten Azure er klar til å utgjøre mer enn 40 prosent av selskapets årlige vekst de kommende årene.

Microsoft-aksjen stiger 0,5 prosent i førhandelen til 159,45 dollar per aksje på Wall Street. Det vil si at Bank of America fremdeles ser en oppside på omtrent 25,4 prosent.

Hittil i år har aksjen steget 56,2 prosent, mot Nasdaq-indeksen som har steget 36 prosent i år.