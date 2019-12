Wesco øker budet i budkrig om selskap

Wesco International økte budet på Anixter International til 93,5 dollar per i kontanter og aksjer, skriver Marketwatch. Anixter International er en produsent av nettverksutstyr.

Tidligere denne uken bydde Wesco 90 dollar per aksje, kort tid etter at Anixter hadde sagt ja til et bud fra private equity-selskapet Clayton Dubilier & Rice på 86,50 dollar per aksje. Budet fra Clayton Dubilier & Rice verdsetter Anixter til 3,9 milliarder dollar.

«Vi er overbevist om at denne transformative kombinasjonen er til fordel for begge selskapenes aksjonærer, og at vårt forslag representerer et overordnet selskapsforslag sammenlignet med Anixter gjeldende avtale med CD&R», skrev John Engel konsernsjef i Wesco ifølge Marketwatch.

Anixter International stiger 1,9 prosent til 92,05 dollar per aksje i førhandelen på Wall Street. Hittil i år har aksjen steget 66,6 prosent, mens den er opp 30,9 prosent de siste tre månedene.