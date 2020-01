Gründer Even Moss Lundemo i Chargo skal hindre mobilladeangst

Hva gjør du når telefonen går tom for batteri når man er på farten og du har glemt lader? Det har gründer Even Moss Lundemo (25) funnet svar på.

Han har startet selskapet Chargo, som er Norges første utleienettverk av bærbare ladeenheter (powerbanks), som skal utplasseres på barer, restauranter, kiosker og andre steder hvor folk ferdes.

– Kunden kan leie en powerbank gjennom en app som har et interaktivt kart over ulike ladestasjoner. Ved å scanne en QR-kode på ladestasjonen kan kunden løse ut en powerbank og senere levere den tilbake til en hvilken som helst annen stasjon i nettverket, sier Lundemo.

Stort marked

Selskapet har allerede signert flere kontrakter for utplassering av ladestasjoner i Norge, og målet er at det alltid skal være en ladestasjon i nærheten.

– Forretningsideen er hentet fra Kina, hvor det er opp mot 300 millioner brukere av tjenesten, hevder Lundemo.

Kundesegmentet er unge kvinner og menn mellom 18 og 30 år i urbane områder. Ifølge gründeren er omsetningspotensialet i Norden på flere hundre millioner kroner, og da er ikke turister tatt med i regnestykket.

Mat og Drikke-gruppen, som blant annet er kjent for Lekter'n, Christiania, Albert Bistro og Louise Restaurant & Bar, er en av aktørene som har signert en avtale med Chargo.

– Våre ansatte får veldig ofte forespørsler om det er mulig å lade telefonen bak bardisken. Ved å tilby en Chargo-stasjon har vi muligheten til å tilby gjesten en ekstra service uten ekstra håndtering fra vår side, sier Markus Gjelseth i Mat og Drikke.

Skal tjene penger raskt

Ifølge Lundemo skal Chargo rulle ut ladestasjonene så raskt som mulig, helst i starten av februar.

– Når skal dere begynne å tjene penger?

– Vi skal begynne å tjene penger innen et år og forhåpentligvis før også, sier han.

Betalingsmodellen til Chargo er basert på dynamisk prising, noe som vil si at prisen avhenger av situasjon og tidspunkt på døgnet.

– De fleste mobiltelefoner vil bli ladet ferdig i løpet av en time og 15 minutter, sier han.

– Hvor høyt svinn regner dere med?

– Vi regner med at rundt 1 prosent av powerbankene vil forsvinne, basert på hva konkurrenter i Europa sier. Med en gang du har en powerbank i hånden er du ansvarlig for enheten helt til den er levert tilbake. Hvis du ikke leverer den tilbake, må du betale et erstatningsgebyr, sier Lundemo.

FLEKSIBELT: Ladestasjonene til Chargo skal utplasseres på barer, restauranter, kiosker og andre steder hvor folk ferdes. Foto: Chargo

Finansiering sikret

Chargo har foreløpig hentet 2 millioner kroner fra investorer, som i all hovedsak er fra gründere, familie og bekjente. I tillegg har selskapet sikret ytterligere 2 millioner kroner i finansiering.

– Vi har planer om å hente mer penger, men hvor mye avhenger av hvor aggressivt vi skal gå ut i markedet. Akkurat nå har vi fokus på å få et solid fotfeste i Norge, parallelt med å starte prosessen i de andre nordiske landene, sier han.

I forbindelse med første emisjon ble selskapet priset til 5,5 millioner kroner, men Lundemo sier at progresjonen de har vist hittil og signaler fra investorer tyder på at neste prising av selskapet vil bli vesentlig høyere.

– Vi er allerede i dialog med flere potensielle strategiske investorer i Norden og ser nå aktivt etter samarbeidspartnere for å nå målet vårt med å utplassere flere tusen ladestasjoner i Norden innen slutten av 2020, sier gründeren.

Samarbeid med Telenor

I fjor åpnet Telenor opp det eksisterende 4G-nettet for IoT (tingenes internett), som har bidratt til at selskaper som Chargo kan skape helt nye kommersielle muligheter.

– Vi ser at våre mobilkunder sier at batteri er nesten like viktig som data. Derfor har vi inngått et strategisk samarbeid med selskapet. Ladeboksene til Chargo har et IoT-simkort i seg, som gjør at telefonen kan snakke med appen og tjenesten kan administreres over 4G-nettet. Det har vi levert, samt strategisk kompetanseutveksling, sier markedssjef for IoT Marte Ruud Sandberg i Telenor.