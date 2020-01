Svein Guttorm Haglund i Hernis tror oljebransjen trenger omstilling, men føler ikke at det brenner

ARENDAL: – Vi merker godt at det begynner å røre seg hos kundene. Flere av de gamle riggene kommer ut i drift igjen, sier Svein Guttorm Haglund, daglig leder i Hernis Scan Systems, som lager kamerasystemer til bruk i røffe miljøer, spesielt brann- og eksplosjonsfarlige områder.

Slike områder er det mange av i oljebransjen. For tiden går 70 prosent av leveransene til olje- og gassindustrien, 20 prosent til shippingbransjen og sjøforsvar, og rundt 10 prosent til fornybarnæringen.

De viser frem et system som skal til ett av BPs Azeri-felt i Nordsjøen. Bestillingen er på rundt 130 kameraer og var én av bedriftens største i 2019.

Hvert kamera koster mellom 30.000 og 100.000 kroner, og skinner av blankpusset stål.

Startet i garasje

Bedriften ligger anonymt til i enden av en blindvei i et boligstrøk syv kilometer sørvest for Arendal. Her blir kameraene sammenstilt og integrert i nøkkelferdige systemer. Systemene bygges opp av egenutviklede produkter i kombinasjon med komponenter fra tredjepartsprodusenter.

LIGGER ANONYMT TIL: – Denne lille bedriften er desidert ledende innenfor sin lille nisje. Foto: Anders Horntvedt

Hernis Scan Systems startet som et selskap med fem norske gründere i 1985 som på den tiden jobbet i elektronikkprodusenten Kitron.

Første lokale var i en garasje i Tvedestrand.

Allerede etter to år ble Hernis kjøpt opp. Etter flere eierskifter er det i dag eiet av Eaton, et irsk-amerikansk industriselskap med rundt 110.000 ansatte og kunder i 170 land.

– I 2010 ble vi kjøpt av Cooper Industries, som hadde rundt 37.000 ansatte. Vi trodde det var et stort konsern, men to år senere ble hele konsernet kjøpt av Eaton, sier Haglund.

Eaton-konsernet forvalter mange merkenavn, og på selskapets Wikipedia-side er ikke Hernis engang nevnt.

– Vi har gått fra å være veldig selvstendig til å bli en integrert del og en liten brikke i et større konsern. Du merker at de er veldig drevet av børshensyn. Det har vi ikke vært vant til, sier Haglund.

– Desidert ledende i nisjen

– Denne lille bedriften er desidert ledende innenfor sin lille nisje. Vi jobber mot de desidert største aktørene innenfor olje og offshore, og mot de ledende i verden på high end marine, som LNG-skip og shuttletankere, sier Jan Kristensen, regional salgssjef.

Equinor, Höegh LNG og Golar er noen av kundene i kontaktlisten hans.

Hernis’ fremste konkurrent heter UK Synetics. I tillegg har Hernis flere konkurrenter fra Kina og Sør-Korea.

Oljeavhengigheten gjorde at bedriften ble rammet hardt av nedgangen i oljeprisen i 2014.

I 2018 var omsetningen nede på under det halve av nivået i toppåret i 2014. 2018 ser imidlertid ut til å ha vært et vendepunkt, og ikke én av flere milepæler på vei nedover.

Hernis Scan Systems (Mill. kr) 2019 (prognose) 2018 Driftsinntekter 215 151,3 Driftsresultat 30 −1,9 Resultat før skatt

108,2 Årsresultat

105,8 Eier: Eaton.

– Markedet nådde bunnen i 2018, og nå ser vi at det er på vei oppover. Det er blitt ny aktivitet, selv om det går sakte sammenlignet med tidligere, sier Kristensen.

Spesielt er det oppgraderinger av eksisterende kamerasystemer som driver salget.

Etter at oljeprisen kollapset i 2014, så selskapet etter kunder utenfor olje og shipping, men samlet utgjør de bare en marginal del i dag.

– Vi har flere ben å stå på, og utstyret er godkjent med mye støv. Vi har levert til både travbaner og veitunneler, og vi har fått endel kontrakter fra fornybarkunder. Vi skulle ønske at vi var kommet lenger på dette. Prosentmessig utgjør disse kundene fortsatt en liten andel, sier Haglund.

HAR ANDRE KUNDER ENN OLJE OGSÅ: – Vi har levert til både travbaner og veitunneler, og vi har fått endel kontrakter fra fornybarkunder, sier Hernis-sjef Svein Guttorm Haglund (til venstre). Til høyre regional salgssjef Jan Kristensen. Foto: Anders Horntvedt

– Det er stort politisk press på oljebransjen. Er oljebransjen fortsatt hovedkunden deres om fem år?

– Det er nok behov for en omstilling, men jeg føler ikke at det brenner ennå. Det er en grei plattform for å oss å bygge på. Vi jobber med en konservativ bransje, og ting tar alltid litt lenger tid enn man tror, sier Haglund.