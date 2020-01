Time To Riot og Amesto skal samarbeide om populær databaseplattform

– Det var kjærlighet ved første blikk. På hver vår side hadde vi veldig like visjoner for bransjene vi er i, så vi går inn i dette samarbeidet med store forventninger, sier Kimberly Larsen (39), gründer og daglig leder i timetoRIOT.

Bedriften har bygget opp en slags Tinder for TV-, teater- og showbransjen, der oppdragsgivere og frilansere kan møte hverandre.

Jeg har hele tiden trodd på at systemet kan brukes på andre vertikaler Kimberly Larsen, daglig leder i timetoRIOT

Amesto lever på sin side av å effektivisere og forenkle forretningsdriften hos nordiske og internasjonale selskaper. Selskapet leverer løsninger innen teknologi, software, outsourcing og bemanning.

Markedsplass for konsulenter

Amesto kommer fremover til å få tilgang til en klone av timetoRIOTs programvareplattform. Den skal Amesto bruke til å skape en markedsplass for kjøp og salg av konsulenter.

– Dette blir så mye mer enn en ren CV-base. Plattformen vil gjøre hverdagen enklere og bedre for både kunder og konsulenter, samtidig som vi nå kan ekspandere ut av Norge, sier Mari Ann Vassgård (50), gründer og daglig leder i Amesto Consulting, som er et selskap i Amesto-konsernet.

Amesto er en del av Spabogruppen, en norskeid familiebedrift som eies av familien Spandow. Familiens formue er verdsatt til 1,9 milliarder kroner av Kapital.

Thor Spandow er rangert som Norges 164. rikeste. De to sønnene Arild Spandow og Jan Spandow leder henholdsvis Amesto Group og eiendomsvirksomheten Spabogruppen.

Kontakten kom i stand ved at timetoRIOT-gründeren strakk ut hånden.

– Jeg var blitt introdusert til Arild Spandow noen år tidligere, av en eksisterende aksjonær. Allerede da hadde vi spennende samtaler om hvordan fremtidens arbeidsliv ville være, sier Larsen.

– Nå var timingen perfekt for et samarbeid. Amesto Consulting var allerede inne i en prosess hvor de vurderte metoder for å møte kunder der de er, sier hun.

Heroin, stjerne og gründer

TimetoRIOT har Kimberly Larsen som største eier, og en rekke mindre, eksterne investorer nedover på listen.

«Rusmisbruker da hun var 12, TV-stjerne da hun var 18, og gründer når hun er 36», skrev Shifter om Time To Riot-gründeren i 2017.

Larsen har jobbet med TV og medier i rundt 20 år, og spilte i TV-serien «Hotel Cæsar» fra 1998 til 2000.

På TV 2 har hun tidligere fortalt om oppvekst på ungdomshjem, heroinrøyking som 14-åring og at hun ble mor som 17-åring.

Hun har hatt flere programlederposter, og har jobbet med casting i suksesser som «Stjernekamp» og «Allsang på Grensen».

– Utrolig provoserende

Hos timetoRIOT kan frilansere legge inn profiler og arbeidsprøver gratis, mens oppdragsgivere betaler for tilgangen til databasen.

Ideen til timetoRIOT fikk Larsen på filmskole i Storbritannia.

Der ble studentene fortalt av lærerne at hvis du jobbet gratis og skikkelig hardt i ti år, ville du kanskje kunne få stille fokuset på neste Harry Potter-film.

– Det var utrolig provoserende. Det har aldri vært produsert så mye innhold som nå, og tilsvarende stort er behovet for kreativ innsats og arbeidskraft. Likevel har det vært forventet at frilansere skal kunne stille på øyeblikks varsel for småpenger, mens andre tjener penger på arbeidet deres, sier Larsen, som i 2016 konkluderte med at det var tid for opprør.

Verdsatt til 35 millioner

Siden starten har opprørsselskapet hatt 1,2 millioner kroner i samlede inntekter og 2,9 millioner kroner i underskudd.

timetoRIOT (Mill. kr) 2019 (prognose) 2018 Driftsinntekter 0,1 0,1 Driftsresultat - 0,6 Resultat før skatt -2,3 0,6 Årsresultat - 0,6 Eiere (før Amesto-transaksjonen): Kimberly Michelle Larsen (65,7 %), Hallgeir Ødegaard Knutsen (13,4 %), Runar Eidsaa (4,5 %), Great Minds (4,5 %), andre (12,1 %).

TimetoRIOT har tidligere hentet 7 millioner kroner til en prising på 35 millioner kroner.

Parallelt med tilgangen til timetoRIOTs formidlingssplattform har Amesto tegnet seg for en andel i emisjonen.

TimetoRIOT er nå ute med en emisjon der målet er å hente inn 10 millioner kroner.

Amesto Consulting har tegnet seg for brorparten av dette, og blir dermed den største eksterne eieren.

Snuser på andre bransjer

TimetoRIOT har nå 50.000 profiler i databasen, de fleste i Norge, Storbritannia og USA. Planen fremover er å øke gjennomslaget og inntektsgrunnlaget innenfor kreativ bransje, i tillegg til å rette seg mot minst én bransje til.

– Jeg har hele tiden trodd på at systemet kan brukes på andre vertikaler. Det var naturlig å begynne med kreativ bransje fordi det er den jeg kjenner best, sier Larsen.

– Det viste seg imidlertid å være den vanskeligste bransjen å starte i. Men når vi har klart den bransjen, burde vi ha gode forutsetninger for å klare andre, legger hun til.

– Hvorfor er det den vanskeligste bransjen?

– Fordi oppdragsgivere historisk sett har brukt nettverkene sine, så det har tatt tid å få bransjen til benytte digitale plattformer i stedet for eget kontaktnett, svarer hun.

– IT-industrien på sin side, har lange tradisjoner med å benytte seg av ny teknologi, så hoppet blir ikke like stort, legger hun til.