CES 2020: Investorene rømmer forbrukerteknologien

Tirsdag åpner dørene for årets største teknologiorgie, Consumer Electronics Show, i Las Vegas. Og som vanlig handler messen om det CES gjør best – gi et innblikk i hva årets forbrukerteknologi kommer til å handle om og hvordan den vil se ut.

Det er ventet nye TV-er i 8K, flere fleksible skjermer og flere stemmeassisterte høyttalere. Men sannsynligheten for å få se det neste store forbrukerproduktet blir stadig mindre.

Investorene rømmer

Interessen for nye gadgets er definitivt der. CES-messen hadde i fjor 175.000 besøkende og ble dekket av 230.000 medier over hele verden.

Samtidig tiltrekker ikke forbrukerteknologi som værmålere, smarte garasjeåpnere og dingser investorer som før.

Ifølge Crunchbase, var de totale investeringene fra risikokapitalaktører i den amerikanske sektoren på 1,7 milliarder dollar i fjor, ned 30 prosent sammenlignet med året før.

Antall transaksjoner var ned fra 135 til 85.

Richard Waters, kommentator i Financial Times, argumenterer for at det blir stadig lengre mellom de virkelig innovative produktene, og at den store driveren i dag for teknologiselskapene er å få brukerne inn i deres tjenester og økosystemer.

Nå er det programvare som tjenester som gjelder, enten du er Apple, Micrsoft eller et norsk IT-konsulentselskap.

Andre, som investor Eric Klein i VC-fondet Lemnos, mener gigantene Apple, Google og Amazon hindrer konkurranse, enten ved å dekke mange av kategoriene med egne produkter, eller kjøper nye på vei opp i kategorier de ikke er etablert.

Et eksempel på det er Fitbit, som i november solgte til Google for 2,1 milliarder dollar.

Med techgigantenes mulighet til å analysere kjøpemønstre og data fra millioner av brukere, er tiden det tar de store å finne de små drastisk redusert.

SOLGT: Fitbit er det seneste av populære oppstarter som selger til de store techgigantene. Flere mener konkurransen hemmes. Foto: NTB Scanpix

Lav gjennomføringsevne

Det andre, ifølge Klein, er at folkefinansieringsplattformer som Kickstarter har åpnet for en flom av produkter og selskaper som er hverken innovative eller leverer det som ble hevdet til tiden.

Det tredje er at noen av de mest profilerte oppstartselskapene, som VR-aktøren Magic Leap, eller den den lovende robotprodusenten Anki, enten ikke leverer eller er konkurs.

Det lanseres masse nytt under årets CES og det er naturligvis mye å se frem til, som utrullbare TV-er og kjøleskap du kan snakke til. Men kanskje ikke den neste iPhonen.

HELSETECH: En av kategoriene det knyttes store forventninger til er helse, deriblant selskaper som Peloton, som tidligere i høst var i hardt vær med en reklame som ble dårlig mottatt. Foto: NTB Scanpix