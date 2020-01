Alf-Egil Bogen og Ole-Johan Ellingsen i VitalThings satser hardt på søvndetektoren Somnofy

TØNSBERG: – Dette er et unikt produkt, og i tillegg er potensialet stort, sier Alf-Egil Bogen, én av to gründere i VitalThings, som lager søvndetektoren Somnofy.

Somnofy har et display på seg som viser hva klokken er.

Hadde man ikke visst bedre, kunne man fort ha tatt den runde plastdingsen for en fancy nattbordklokke, eller kanskje en DAB-radio. Utformingen er signert Bård Ekers industridesignfirma Eker Design.

Vi har såvidt touchet mulighetene, og vi har lyst til å satse på dette for alvor Alf-Egil Bogen, VitalThings

Men Somnofy er mer enn som så. Ved hjelp av ti sensorer, deriblant en norskutviklet kortdistanseradar, kan Somnofy oppdage hvor lenge du sov, og hvor godt du har sovet.

DYR DINGS: Så langt har det kostet oppunder 30 millioner kroner for aksjonærene å utvikle teknikk og programvare. Foto: Eker Design

Rundt 300 enheter er nå i drift, og ytterligere 300 er i produksjon hos elektronikkselskapet Mectro i Horten.

– Slår dem ned i støvlene

– Vi har laget verdens beste kontaktløse søvnanalysesensor. Den slår alle konkurrenter ned i støvlene, og det gjelder også smartklokker og lignende, hevder Alf-Egil Bogen, medgründer og styremedlem i VitalThings.

Bogen var med på å selge Energy Micro til Silicon Labs for én milliard kroner i 2013.

I ligningen for 2018 står Bogen oppført med en formue på 103 millioner kroner. Den formuen er stort sett plassert i eiendom i Trøndelag.

Han eier også 2,3 prosent av radarteknologiselskapet Novelda, der han var daglig leder fra 2014 til 2016.

Bogen eier også 8,3 prosent av Airthings, et Oslo-basert sensorselskap som vant Eksportprisen i 2018.

– Vi har vært rundt på søvnkonferanser og snakket om produktet. Folk har trøbbel med å skjønne at det er mulig. Vi får forespørsler både fra folk som vil jobbe for oss og folk som vil kjøpe produktet til forskning, sier Bogen.

Medgründer Ole-Johan Ellingsen var i 2002 med på å starte selskapet Devinco, som har laget en app for håndverkere i felt. I 2011 solgte han sin 50 prosent-andel av selskapet for rundt 20 millioner kroner.

Allerede rundt 2000 ble Ellingsen og Bogen kjent i jobbsammenheng. Siden da har de holdt kontakten.

Prosesserer søvndata

– Hver på vår kant har vi gjort ting som har vært vellykket. Rundt 2011 snakket vi om at vi hadde lyst til å finne på noe sammen. I 2016 hadde ambisjonen utviklet seg til et ønske om å lage et sluttprodukt sammen, en søvnmonitor, sier Ellingsen.

Tredje største aksjonær i VitalThings er Bård Benum, som tidligere har vært konserndirektør i DNB NOR og adm. direktør i Vital Forsikring.

VitalThings (Mill. kr) 2019 (prognose) 2018 Driftsinntekter 1 0,5 Driftsresultat - −3,7 Resultat før skatt −8 −4,5 Årsresultat - −4,5 Eiere: Ole-Johan Ellingsen (47 %), Alf-Egil Bogen (42 %), Bård Benum (10 %), Stig Christian Aske (1 %).

– Det vi kan måle med denne sensoren, er bevegelse og pustefrekvens. Men minst like viktig som selve det tekniske utstyret, er behandlingen av dataene i bakkant. Vi samler inn rådata fra sensorene, gjør analyser, og kan presentere dataene på ulike måter avhengig av målgruppe, sier Bogen.

PROSESSERER SØVNDATA: – Minst like viktig som selve det tekniske utstyret, er behandlingen av dataene i bakkant, sier Alf-Egil Bogen. Til høyre medgründer Ole-Johan Ellingsen. Foto: Anders Horntvedt

På en storskjerm viser Bogen frem én bruk av sensoren. På et sykehjem hos en testkunde står rundt 20 sensorer på pasientenes soverom.

Dermed kan en nattevakt til enhver tid ha oversikt over hvilke pasienter som sover, hvem som er våkne og hvem som eventuelt har forlatt sengen.

– Dette er ikke overvåkning. Jeg kaller det i stedet «å våke over». Inngrepet i pasientenes privatliv er langt mindre enn om nattevakten skulle ha åpnet døren for å sjekke om pasienten er i søvn. Da ville man kanskje ha vekket pasienten, sier Bogen.

VitalThings samarbeider også med Olympiatoppen, der 60 sensorer brukes på unge atleter, blant annet for å se på effekten av hvile.

Trenger inntil 50 mill.

Somnofy og tilhørende programvare er klar for salg, og det seneste året har Bogen og Ellingsen reist rundt som gammeldagse handelsreisende for å selge produktet.

Kommuner og helseinstitusjoner er de primære kundene.

– Det har fungert bra så langt fordi vi ønsker mye kontakt med kunder og sluttbrukere. Men hvis vi skal skalere ønsker vi kontakt med salgspartnere som har kunnskap på området, sier Ellingsen.

I løpet av de nærmeste par årene kommer også gründerduoen til å jakte på en industriell eller finansiell medinvestor som kan bidra med mellom 30 og 50 millioner kroner.

– Vi kan finansiere VitalThings i den skalaen det er i nå. Vi kan også få selskapet til å gå i balanse hvis vi ønsker det. Men samtidig ser vi verdien av partnerskap, sier Ellingsen.

Hva selskapet er verdt, ønsker ikke gründerne å si noe om, men så langt har det kostet oppunder 30 millioner kroner for aksjonærene å utvikle teknikk og programvare.

– Er det aktuelt å selge seg helt ut?

– Nei, vi har såvidt touchet mulighetene, og vi har lyst til å satse på dette for alvor. Slik omsetningen er nå helt i starten, er det vel heller ikke det mest sexy salgsobjektet ennå, sier Bogen.

– Alt i Somnofy er «Made in Norway», og potensielt er dette en stor eksportartikkel. Vi er i drømmeposisjon til å få det til, sier Ellingsen.