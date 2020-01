poLight inkludert i ny smartklokke for barn

Horten-baserte poLight har utviklet en ny type linse basert på et polymermateriale, som best kan sammenlignes med en geléklump. Dette gjør at linsen, som går under navnet TLens, bruker lite strøm og er rask til å fokusere.

Tidligere i høst uttalte Konsernsjef Øyvind Isaksen at en smartklokkeprodusent har kommet langt i å teste ut linsen. Tirsdag morgen børsmeldte poLight at en ikke navngitt kunde har begynt å benytte linsen i en smartklokke for barn.

– Dette er en milepæl for oss. Det er første gang vårt produkt har blitt lansert i et kommersielt tilgjengelig produkt. I tillegg er det innenfor forbrukerelektronikk som for oss over tid representerer et betydelig volum-potensiale. Vi kan dessverre ikke si noe om kunden eller hvilket marked, men vi forventer at dette produktet representerer et potensiale på noen få hundre tusen TLens enheter, sier konsernsjef Øyvind Isaksen i poLight.

Den aktuelle smartklokken har to kameraer. Det ene av disse kameraene har en avansert autofokusfunksjon poLight står bak, ifølge selskapet.

Xiaomi-lansering

Tirsdag har forøvrig den kinesiske elektronikkprodusenten Xiaomi lansert en ny smartklokke i Kina. Denne er også myntet på barn og er utstyrt med to kameraer og GPS-sporing. Det ene kameraet er ifølge Xiaomi et 8-megapikslers kamera med T-Lens-fokus.

Etter det Finansavisen erfarer er det nettopp kinesiske Xiaomi som har begynt å bruke poLights linser.

– «Wearable» markedet er voksende og kan bli et viktig området for oss. Som et eksempel er ikke klokker bare en klokke lengre, de er også i større og større grad et substitutt til mobiltelefonen i flere sammenhenger. Da er et avansert kamera en helt naturlig funksjon å inkludere i en smartklokke, sier Isaksen.

Ned og opp

poLight ble notert på Oslo Børs til kurs 50 kroner i starten av oktober i 2018. Frem til sommeren 2019 falt aksjen som en stein og 22. august nådde teknologiselskapet all-time low på 7,05 kroner.

Etter at selskapet begynte å børsmelde testordre fra smartklokkeprodusenten har aksjen steget 524 prosent fra bunnoteringen. Tirsdag steg aksjen 1,83 prosent til 44,4 kroner.

Største aksjonær er det statlige venturefondet Investinor, etterfulgt av Viking Venture II og Stiftelsen Industrifonden.