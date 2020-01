Facebook forbyr avansert videomanipulering

Slike filmer lages gjerne for å overbevise seerne om at en person har sagt noe de ikke har sagt, eller gjort noe de ikke har gjort. Ved bruk av kunstig intelligens og nye teknikker har de blitt nærmest umulige å avsløre for den jevne seer.

Facebooks talskvinne Monika Bickert sier at reglene ikke skal gjelde «parodi eller satire», eller klipp som bare er redigert for å endre «ordenes rekkefølge»:

Den amerikanske nettkjempen fikk i fjor skarp kritikk for å nekte å fjerne en manipulert video av lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi. Filmklippet som så ut til å vise at hun snakket utydelig, ble sett mer enn 3 millioner ganger. Filmen regnes som et ganske primitivt eksempel på manipulering.

Analytikere og eksperter frykter at deepfakes kan bli tatt i bruk for å manipulere årets amerikanske presidentvalg.

(©NTB)