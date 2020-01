Sonos saksøker Google for patentkrenkelse

«Frenemies»

Slik beskrev Sonos’ sjef for programvare, Antoine Leblond, forholdet til partnerne Google, Apple og Amazon til Finansavisen på en takterrasse i New York i høst.

Vennligheten mellom høyttalerprodusenten og teknologigigantene er trolig i ferd med viskes bort, etter at Sonos tirsdag stevnet Google i to føderale rettsinstanser for patentkrenkelse og tyveri av selskapets trådløse multiromsteknologi.

Selskapet søker økonomiske oppreisning samt full stans i salget av Googles høyttalere, smarttelefoner og bærbare PC-er i USA.

Sonos oppgir ikke hvor mye selskapet stevner Google for.

I skvis

Søksmålet omhandler brudd på fem patenter, men stikker imidlertid dypere enn patentkrenkelser.

Uoverensstemmelsene handler om det Leblonde beskrev som «fantastiske partnerskap som strekker seg 10-12 år tilbake», og som samtidig har skapt en avhengighet til techgigantene Google og Amazon angivelig har brukt til å skvise Sonos.

I en uttalelse sier selskapets adm. direktør, Patrick Spence, at «Google bevisst har kopiert vår patenterte teknologi. Til tross for våre gjentatte og omfattende forsøk de seneste årene, har ikke Google vist noen vilje til å samarbeide med oss om en gjensidig fordelaktig løsning. Vi har ikke noe annet valg enn å saksøke.»

Google bestrider Sonos' søksmål og en talsperson for selskapet sier følgende:

«Vi har hatt pågående samtaler med Sonos om begge selskapenes IP-rettigheter, og vi er skuffet over at Sonos valgte å gå til sak i stedet for å fortsette forhandlingene i god tro. Vi bestrider disse påstandene og vil forsvare dem kraftig»

«Skup»

Sonos har tette forretningsmessige bånd til både Google og Amazon.

Ifølge New York Times, selger Sonos smarthøyttalerne sine på Amazon, har bygget inn musikktjenestene og stemmeassistentene til begge selskapene, Sonos’ ansatte bruker Gmail og selskapet leier serverkapasitet fra Amazon Web Services.

Introduksjonen av Googles tjenester i 2013 – og senere Amazons – i Sonos’ høyttalere ble ansett som et skup.

Samarbeidene følger Sonos’ interne mantra som, ifølge Leblond, alltid vært å gi brukerne valgmuligheter.

Gjennom partnerskapene med Google og Amazon har Sonos kunder fått tilgang på teknologi og en brukervennlighet selskapet aldri ville hatt mulighet til å utvikle selv, og bidratt til selskapets suksess.

Sonos gikk på børs i august 2018 til 15 dollar pr. aksje og nådde kort tid etter en topp på 21,69 dollar og en børsverdi på 2,6 milliarder.

Siden har aksjen falt kraftig og er i dag tilbake på samme nivå som ved noteringen, med en markedsverdi på 1,7 milliarder dollar.

Ga Google blåkopier

Avisen skriver at selskapet på et tidlig tidspunkt overleverte overleverte blåkopienene til høyttalerteknologien mot å implementere Googles musikktjeneste i Sonos økosystem.

Google var en et internettselskap, ikke en høyttalerprodusent, men syv år etter beskrives avgjørelsen som naiv.

Google og Amazon solgte respektive 3,5 og 10,4 millioner smarthøyttalere i fjorårets tredje kvartal, et marked Amazon leder klart.

Også Amazon ble vurdert til å inkluderes i søksmålet, men selskapet ønsket ikke å risikere å havne i rettsprosesser med to teknologigiganter samtidig.

Sonos hevder selskapet fant opp desentraliserte, multiroms lydsystemer og at Google med viten og vilje har kopiert og implementert teknologien i flere produkter. I tillegg hevder Sonos at Google skviser selskapet ut av markedet ved å subsidiere sine egne høyttalere.

Mens Googles Home-smarthøyttaler koster fra 70 dollar, koster Sonos rimeligste – Sonos One – 199 dollar.

Ifølge CNET, viste årets CES at Google går all-in for å dominere hjemmemarkedet med stemmeassistentene og smarthøyttalere, og har ifølge selskapet selv nådd en milepæl på 500 millioner brukere.

Usikker fremtid

I hvilken grad søksmålet vil påvirke selskapenes fremtidige samarbeid, er usikkert, ifølge Sonos' ledelse.

Både Google og Amazon vil kunne potensielt kunne «begrave» Sonos på nett gjennom selskapenes søkemotor, handels- og markedsføringsplattformer.

Saken kan også ende på pulten til den amerikanske kongressens antitrust-komiteen, og kommer i en tid hvor flere mindre selskapet tar bladet fra munnen om techgigantenes dominans og manipulative bruk av selskapenes markedsmakt.

Lovgivere i stadig flere land lytter.