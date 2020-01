Scanship bytter navn

Scanship Holding har torsdag avholdt ekstraordinær generalforsamling.

Der ble det enstemmig vedtatt at selskapet skal døpes om.

Det nye navnet blir Vow.

Navneendringen ventes å bli registrert i Foretaksregisteret fredag 10. januar. Fredag ventes også å bli siste handelsdag der selskapets aksjer handles på Oslo Børs med tickerkoden «SSHIP».

Scanship-navnet videreføres

Den nye tickeren, «VOW», ventes å være gjeldende fra mandag 13. januar.

Ifølge Scanship-sjef Henrik Badin kan det nye navnet leses som en forkortelse for «valorisation of waste». Det spiller også på det engelske ordet for «løfte».

Det påpekes samtidig at navnene Scanship og Etia videreføres, enten som navn på datterselskaper eller produktlinjer eller begge deler.

Børsrakett

Scanship har hatt en eventyrlig utvikling på Oslo Børs det seneste året.

Siden januar i fjor har aksjen steget hele 550 prosent.

Den stiger også torsdag, snaut 7 prosent, til en kurs som gir selskapet en markedsverdi på 3,15 milliarder kroner.