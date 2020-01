Facebook tar markedsandeler fra Amazon

Businessmodellen IT-gigantene kjemper om er at hvem som helst kan strømme foran et publikum på en plattform. Typisk er det folk som strømmer at de spiller videospill ut til resten av verden. Aktørene tar en andel av inntekter fra reklame, abonnementer og donasjoner som ulike streamere tjener på plattformen.

Ifølge Bloomberg, som viser til kilder som blant annet StreamElements, har Amazons strømmetjeneste Twitch en markedsandel på 61 prosent, ned fra 67,1 prosent året før. Facebook med Facebook gaming er aktøren som har økt markedsandelen mest til 8,5 prosent fra tidligere 3,1 prosent. Økningen i markedsandeler kommer trolig etter at Facebook har betalt store navn innenfor videospill for å bytte plattform fra Twitch til Facebook Gaming.

«Facebook vil bli en betydningsfull utfordrer i denne kategorien innen 2021. De har mulighet til å bli nummer én eller to i denne kategorien om noen år», sa Doron Nir, administrerende direktør i StreamElements.

Mixer som er Microsofts plattform har i likhet med Facebook betalt for at flere skal bytte plattform. Microsoft økte i 2019 markedsandelen med 0,6 prosent til 2,6 prosent. Youtube økte markedsandelen til 27,9 prosent, fra fjorårets 27,5 prosent

Facebook-aksjen stiger 1,3 prosent på Wall Street torsdag, mens Amazon er opp 0,5 prosent.