Trådløse ørepropper: Jabra på høyde med Apple

Jabra har kanskje ikke vært de mest designinteressertes favoritt, men i sin nyeste utgave løfter selskapet både det indre og ytre med Elite 75T.

Finansavisen har berømmet den tidligere utgaven 65T for proppenes samtalekvalitet, nyttige funksjoner som at du kan bruke én plugg av gangen og god batterilevetid som varer gjennom dagen.

Elite 75T er en videreføring av produsentens «truly wireless» øreplugger, og regnes av gadgetnerdene som et av de bedre alternativene til Apples AirPods.

Mindre

Den nye modellen imponerer, og kommer denne gangen i et langt mer tiltalende design. Mikrofonene er mer subtile, både pluggene og ladeboksen er redusert i størrelse (20 prosent) og pluggene gir en premiumfølelse Jabra aldri har vært i nærheten av før.

Selskapets mål har vært å gjøre 75T mindre og samtidig øke batterilevetiden til 7,5 timer, til totalt 20 timer inkludert strømmen i boksen. Micro USB-tilkoblingen er også oppgradert til UBC.

Tilkoblingen til forgjengeren var rask og uproblematisk, men med Bluetooth 5 er etterfølgeren enda raskere. 75T er svært enkel i bruk og åpner for egne konfigurasjoner gjennom Jabras app Sound+. Øreproppene størrelse sammen med IP55–sertifiseringen gjør dem vannresistente og dermed anvendelige til trening.

God lyd

Det mest imponerende er likevel lydkvaliteten i et såpass lite format. 75T har en rik bass og klar diskant, og med litt justering i equalizeren, kan du oppnå et lydbilde bedre tilpasset deg og musikken du hører på.

Det eneste å utsette er at ladekassen ikke kommer med trådløs lading, og at øreproppene heller ikke har aktiv støykansellering. For 1.990 kroner er totalpakken imidlertid mer enn god nok for prisen.

Apples AirPods Pro koster til sammenligning 1.000 kroner mer.