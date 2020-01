«Som en av mine forbilder, Peter Lynch ville sagt, er aksjen en «multibagger» på et par års sikt. Hvis man ser lenger inn i horisonten er det en potensiell «ten-bagger». Det vil si at Kahoot! både kan doble og potensielt ti-doble seg over mange år hvis det ender opp som den prefererte plattformen for utdanning», sa SpareBank 1 Markets-analytiker Petter Kongslie til Finansavisen i fjor høst.

Da hadde Kongslie nettopp tatt opp dekningen av Kahoot! med et kursmål på 60 kroner. Nå er han ute med en ny analyseoppdatering, hvor kursmålet er blitt jekket opp til 100 kroner.

– Vi tror risikoen i investeringscaset blir tatt ned etterhvert som vi beveger oss inn i 2020, når investorene ser at Kahoot! fortsetter med den sekvensielle veksten både på antall aktive og betalende brukere, sier Kongslie.

Fredag ettermiddag ble Kahoot!-aksjen omsatt for 68,30 kroner, noe som priser selskapet til 8,8 milliarder kroner. Siden noteringen på Merkur Market i fjor høst er aksjen opp nesten 71 prosent.

Neste Spotify?

Ifølge Kongslie må Kahoot! ha en omsetning på rundt 3 milliarder kroner med et tilhørende årsresultat på 929 millioner kroner i en moden fase for å forsvare et kursmål på 100 kroner – gitt en P/E-multippel på 15.

– I vår analyse er kursmålet riktignok basert på en EV/Salg-multippel på 18,5 på 2022-estimater, noe som er på nivå med sammenlignbare vekstselskaper. Som jeg tidligere har sagt tror vi Kahoot! har et potensial til å bli neste Spotify, Uber, Netflix eller LinkedIn bare for utdanning, sier Kongslie, og legger til:

– Investorene må se langt frem i tid. Markedsverdien av Spotify er 31 ganger høyere enn Kahoot!.

Tror på gode tall

27 februar legger Kahoot! frem regnskapstallene for fjerde kvartal og Kongslie tror at storaksjonær Jan Haudemann-Andersen & co. kan glede seg.

– Vi tror at selskapet kommer til å levere en signifikant marginekspansjon fra operasjonell skalerbarhet og for første gang vise til en positiv kontantstrøm fra driften. Det blir en ekstra høy vekst i fjerde kvartal sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2018, siden man får full effekt av oppkjøpte Poio og Dragonbox, sier han.

FORVENTNINGER: Adm. direktør Eilert Hanoa (t.v) og produktdirektør Åsmund Furuseth i Kahoot! må jobbe hardt for å innfri forventningene til investorene. Foto: Iván Kverme

Hittil i år har plattformselskapets topplinje vokst med 300 prosent og i tredje kvartal kom omsetningen inn på 3,3 millioner dollar. Det er ventet at Kahoot! skal omsette for mellom 14 og 17,5 millioner dollar i 2019, med en tilhørende kostnadsbase på 14 millioner dollar.

– Er Kahoot! mindre sårbar for børsuro?

– Gitt sammensetningen av selskaper på Oslo Børs så er min antakelse at Kahoot!-aksjen på relativen er mindre sårbar. Det som er helt sikkert er at veksten og inntjeningen er mindre sårbar, sier Kongslie.

Han trekker frem at markedet for e-læring var på 188 milliarder dollar i 2018, ifølge Global Market Insights.

Spår oppjusteringer

SpareBank 1 Markets-analytikeren liker godt at Kahoot! har en SaaS (Programvare som en Tjeneste, red.anm)-forretningsmodell.

– Den operasjonelle skalerbarheten med 90 prosent bruttomargin og 95 prosent automatisk salg vil føre til kraftig vekst i både omsetning og kontantstrøm. Derfor tror vi aksjekursen skal opp og at analytikerne som dekker selskapet vil følge etter oss og oppjustere kursmålene sine, sier han.

Ifølge Bloomberg har Aksel Engebakken i ABG Sundal Collier et kursmål på 70 kroner, mens Henriette Trondsen i Arctic Securities ligger inne med et kursmål på 63 kroner – begge med en kjøpsanbefaling.

– Hvordan opplever du investorinteressen?

– Investorinteressen er veldig høy og aksjen har steget kraftig på høyt volum siden vi tok opp dekning i november. Årsaken tror vi ligger i at Kahoot er det eneste rene og virkelig skalerbare SaaS-selskapet av en viss størrelse på Oslo Børs. Vi trenger flere av disse, sier Kongslie.