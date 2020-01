Flere teknologigiganter stiger til ny all-time high

Tidligere i dag passerte Dow Jones for første gang 29.000, men falt tilbake utover handelsdagen. Teknologigianter stiger også til all-time high fredag kveld.

Apple

2. januar stengte Apple på over 300 dollar for første gang, men falt under nivået dagen etter. De siste tre dagene har Apple hatt vind i seilene og aksjen omsettes nå for 310,7 dollar, opp 0,33 prosent. Dette er ny all-time high. Det siste året har aksjen steget 104,1 prosent, mens den er opp 31,6 prosent de siste tre månedene.

Facebook

De siste fem handelsdagene har Facebook-aksjen steget på Wall Street. I dag er aksjen opp 0,5 prosent til 219,4 dollar, noe som også er ny all-time high. 15. juli 2018 stengte aksjen på 209,9 dollar, men falt som en stein og var fem måneder senere nede på 125 dollar. Siden dette nivået har aksjen stort sett gått opp. Det siste året er aksjen opp 52,6 prosent, mens den har steget 19,1 prosent de siste tre månedene.

Microsoft

Programvaregiganten stiger til ny all-time high etter en oppgang på 0,1 prosent til 162,2 dollar per aksje. Aksjen har tidligere i dag blitt omsatt for 163,2 dollar. Det var etter en oppgang på 1,3 prosent torsdag at Microsoft satt grunnlaget for ny all-time high.