Vince sikter mot 100 mill.

I 2011 fant de to amerikanske programvare- og ERP-selskapene Lawson og Infor sammen, da sistnevnte la inn et bud som priset Lawson til to milliarder dollar.

Kort tid i forveien hadde en gruppe norske Infor-eksperter startet Vince for å drive rådgivning og forbedre økonomistyringssystemene i Infor-teknologien. Ti år etter oppstarten av Vince har selskapet kunder i ni land, inkludert britiske Stella McCartney samt svenskene Sandvik og Atlas Copco.

– Vi har et sted mellom 60 og 70 kunder og nærmere 110 kontrakter, men spesielt i Norge er markedsandelen høy, sier Øistein Reppe, adm. direktør i Vince.



Gjør ERP-bedre

Applikasjonene Vince utvikler skal, ifølge selskapet, gjøre økonomistyringssystemet mer effektivt, bedre, enklere og sikrere.

Et av de viktigste produktene er Vince Excel (VXL), hvor de som bruker ERP-systemet Infor M3 får tilgang, kan oppdatere og vedlikeholde dataene direkte i Microsoft Excel.

VOKSER: Vince og adm. direktør Øistein Reppe har doblet programvareinntektene fire år på rad. Foto: Vince

Selskapet har også en løsning for tilgangsstyring, Vince Security (VSE), som sikrer kundens data og administrerer sikkerheten for brukere og roller i Infor M3. Det kan for eksempel være at en person ikke har adgang til både godkjenne fakturaer og samtidig mulighet for å endre kontonummer på betalinger.

– Vi har funnet hull i ERP-systemet og tettet dem ved å lage våre egne applikasjoner. Det er store muligheter i dette markedet, sier Reppe.

Store på matprodusenter

I 2019 omsatte Vince for cirka 32 millioner kroner og selskapet tjener penger.

De seneste årene har selskapet brukt opp mot 50 millioner kroner på programvareutvikling. Kostnadene fordeler seg mellom interne ressurser samt innkjøp av tjenester fra datterselskapet i India, der det er 15 ansatte, og kjøp av utviklertjenester fra eksterne konsulentselskap.

– Abonnementsinntektene doblet seg for fjerde året på rad og vi har nå ved inngangen til 2020 en base på 8 millioner kroner, sier Reppe.

Infor M3 konkurrerer mot selskaper som SAP, Oracle og IFS, men selskapet har en sterk posisjon innenfor matproduksjon hvor de har kontrakter med selskaper i Norgesgruppen- og Rema 1000-systemet. Infor, og også Vince, har i tillegg selskaper som Tine og lakseoppdrettsgiganten Mowi på kundelisten.

Til skyen med Amazon

Det neste halvåret skal Vince bruke noen millioner på å løfte applikasjonene til skytjenesteselskapet Amazon Web Services, som er den samme skyplattformen Infor bruker til sine tjenester.

– Dette er en stor investering for oss, men ved å være 100 prosent i skyen blir prosessen enklere og sikkerheten øker. I dag står applikasjonene ute hos kundene og det kan ta uker å sette opp integrasjoner siden det er mange virksomheter som sitter med komplekse IT-systemer, sier Reppe.

Selskapet er ikke alene om å tilby integrasjoner på økonomistyringssystemer, men Vince har et godt grep om Infor M3 i Norge.

– Vi har funnet vår nisje, og fra skyen blir det enklere å skalere til nye markeder, sier Reppe.

– Vurderer dere å jobbe med andre ERP-leverandører?

– Vi er åpne for det, men det må i så fall skje med partnere. Vår styrke er at vi kjenner M3 ned til minste detalj, vi har konsulenter som har jobbet med den programvaren i over 20 år, sier Vince-sjefen.

Sikter på 100 mill.

I dag er det konsulenttjenester fra logistikkrådgivning som sørger for majoriteten av omsetningen, men med markedsføring og partnere i Europa og Norden er målet å øke programvareinntektene fremover.

– I løpet av fem år skal vi klare 100 millioner kroner i omsetning, sier Reppe.

Selskapet har ingen planer om å hente inn kapital for å nå målet, men har et sterkt behov for flere ansatte.

– Planen er å rekruttere tre personer i år, men det tar tid å finne de riktige kandidatene, sier Reppe.