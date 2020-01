Hackerne skifter beite

En av de få gode nyhetene fra IT-sikkerhetsstatistikken i 2019 var at landets IT-sjefer da kunne begynne å bekymre seg litt mindre for å bli utsatt for et skadevareangrep.

Det er nok en mager trøst for Norsk Hydro, som tapte over 350 millioner kroner etter et løsepengeangrep nettopp i 2019. Og egentlig er ikke denne nyheten mye å glede seg over for oss andre heller.

Mye av grunnen er trolig at hackerne er altfor opptatt med mer lukrative former å presse penger av nettbrukere på.

Skiftende hackertrender

2019 var året da nordmenn flest lærte hva et løsepengevirus og skadevare er for noe. Men egentlig viser statistikken at det i fjor var langt lavere sannsynligheten for å bli utsatt for et løsepengevirus i 2019 enn de foregående årene.

Etter å ha ligget på topp som hackernes foretrukne angrepsmetoden i årevis, falt skadevareangrep i fjor til en tredjeplass, ifølge en oppsummering fra den europeiske IT-sikkerhetsleverandøren Securelink. Rapporten er basert på de 260.000 alarmene som gikk av i selskapets overvåkingssystemer i fjor.

Rokering på pallen

Skadevare utgjorde nær 50 prosent av alle registrerte sikkerhetshendelser i 2018, men i fjor var denne angrepsformen redusert til kun 20 prosent.

Securelink mener fallet skyldes at langt flere bedrifter nå kjøper sikkerhetstjenester fra tredjeparts leverandører med store for å forebygge slike angrep.

«Skadevare er fortsatt en alvorlig trussel, men dagens endepunktsbeskyttelse er så avansert at den menige cyberkriminelle ikke lenger er i stand til å bryte seg så lett gjennom, og det er gode nyheter,» konkluderer rapporten.

På førsteplass i fjor havnet såkalte «network and application anomalies», altså angrep mot svakheter i nettverk og applikasjoner, som sto for 46 prosent av alarmene i 2019 mot 36 prosent året før.

Burde vært høyere

Interessant er det også at angrep rettet mot brukerkontoer, som tyveri av passord og innloggingsdetaljer, økte fra 15 til 22 prosent, og var dermed den nest mest foretrukne metoden.

Denne økningen var ikke uventet. Tvert imot stusser Securelinks analytikere på at tallet ikke var enda høyere, særlig i lys av at det jevnlig blir funnet nye lister med millioner av stjålne passord og innloggingsdetaljer som ligger fritt for salt på det mørke nettet.

UTE MED SIKKERHETSRAPPORT: Thomas Kronen, adm. direktør i Securelink Norge. Foto: Grunde Grimstad

«Årsaken kan være at vi bare har sett toppen av isfjellet til nå. Selv cyberkriminelle trenger litt tid for å rekke å prosessere og utnytte slike enorme mengder av data,» konkluderer de i rapporten.

Ingen grunn til begeistring

Bortsett fra noen få lyspunkter, var det som sagt ikke stor grunn til å glede seg over fjorårets sikkerhetsbilde på nettet.

Den totale mengden angrepsforsøk økte i fjor med 38 prosent, noe som overgikk selv Securelinks egne worst case-scenarier med solid margin.

Skal man nevne noe positivt må det være at angrep rettet mot digital valuta lå stabilt lavt, til tross for sommerens kursoppgang i valutaer som bitcoin, monero, Etherum og Litecoin.

Det samme gjaldt også for angrep via såkalt «social engineering». Denne angrepsmetoden er imidlertid svært vanskelig å oppdage, og mørketallene kan derfor være store.