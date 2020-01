Alibaba i priskrig med Amazon i Europa

En rekke små og mellomstore europeiske virksomheter har de seneste månedene hoppet på Alibabas handelsplattform, kjent som AliExpress, ifølge Reuters.

Alibaba er et av Kinas største teknologiselskaper og et flaggskip innenfor internetthandel.

Jakter de store

Alibaba har så langt fokusert på å selge billige kinesiske produkter utenlands gjennom AliExpress-plattformen. For eksempel USB-kabler til noen titalls kroner og billige smykker, som har vist seg ikke å tiltrekke et bredt publikum av shoppere.

Dette har endret seg de seneste månedene da Alibaba har igangsatt en langt mer aggressiv tilnærming mot europeiske produsenter og merkevarer, spesielt i Spania og Italia. Alibaba mener nok at de kan kopiere suksessen de har hatt med virtuelle kjøpesentre i Kina, hvor de har over halvparten av netthandelen.

Ifølge Reuters har Alibaba gått på store, kjente merkevarer som Mango, Benetton og det spanske motekonsernet Tendam for å selge deres produkter. Nyhetsbyråets kilder sier samtidig at kineserne har hatt begrenset suksess.

Delvis skyldes dette at beslutningstakerne at handelsplattformen ikke er riktig sted å legge ut produktene, blant annet fordi det selges en mengde billigprodukter som de ikke ønsker å assosieres med.

Kutter provisjonen

På AliExpress har bedrifter mulighet til å sette opp nettbutikker med egne logoer, bilder og videopresentasjoner av produkter. En leder i et stort motekonsern sier til Reuters at deres merker må tilbys i et «miljø med ambisjoner» og en annen uttalte at AliExpress foreløpig er en umoden plattform.

«Vi ser hele tiden på muligheter til å jobbe med ulike partnere, og vi er opptatt av å være en tillitsfull partner for både konsumenter og selgere,» uttaler en representant fra Alibaba til Reuters.

For å gjøre seg mer attraktiv har AliExpress kuttet ned på den månedlige avgiften de drar inn fra blant annet spanske virksomheter som vil benytte den kinesiske plattformen. For eksempel er provisjonen for solgte varer satt ned fra 8 prosent til 5 prosent.

Til sammenligning koster det 39 euro i måneden pluss en omsetningsavgift og en provisjon pr. solgte objekt (7–15 prosent) for å selge via Amazons plattform.