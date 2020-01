DNB mest bull på Tietoevry

Etter at Evry og Tieto ble til Tietoevry og aksjene ble sekundærnotert på Oslo børs 5. desember, har IT-selskapet kastet av seg 2,2 prosent mot en oppgang i hovedindeksen på nesten 6,0 prosent i samme periode.

På Helsinki-børsen i Finland, der aksjene handles i euro, er bildet bedre med en kursoppgang på 5,6 prosent til 28,48 euro.

Majoriteten spår aksjefall

Etter fusjonen mellom de to store, nordiske IT-tjenesteselskapene er det, ifølge Bloomberg, 12 meglerhus som følge selskapet fra dag til dag med analysedekning. Syv av disse ser nedgang i Tietoevry-aksjen fremover.

DNB Markets skiller seg ut med et langt mer optimistisk syn på nyfusjonerte Tietoevry enn rivalene i meglerhus som SEB, Carnegie og Morgan Stanley. Analytikerne i Bjørvika ligger for tiden inne med et kursmål på 33 euro, ifølge Bloombergs database, og dermed ser de en oppside på 15,5 prosent i IT-tjenesteselskapet.

Tietoevry-anbefalinger Meglerhus Anbefaling Kursmål Oppside/nedside DNB Markets Kjøp 33,00 15,5% Handelsbanken Hold 30,00 5,0% Nordea Kjøp 30,00 5,0% ABG Sundal Collier Kjøp 29,00 1,5% Danske Bank Kjøp 29,00 1,5% Morgan Stanley Nøytral 27,50 −3,8% Inderes Reduser 27,00 −5,5% OP Corporate Bank Nøytral 26,00 −9,0% Oddo Nøytral 25,50 −10,8% SEB Hold 25,00 −12,5% Carnegie Hold 24,00 −16,0% Kepler Cheuvreux Reduser 24,00 −16,0% Bloomberg

Carnegie og Kepler Cheuvreux er de største Tietoevry-pessimistene og ser begge en nedside på 16 prosent med sine kursmål på 24,00 euro. Den amerikanske storbanken Morgan Stanley ligger midt på treet med en nøytral anbefaling.

75 mill. euro

Som selskap har Tietoevry 24.000 ansatte som betjener kunder i over 90 land og definerer seg selv som en teknologisk ryggrad i det nordiske samfunnet.

Selskapet har over 10.000 kunder og forventer en samlet omsetning på rundt 3 milliarder euro.

Da fusjonen mellom de to selskapene ble offentliggjort hadde partene identifisert årlige kostnadsbesparelser på 75 millioner euro på grunn av blant annet økt effektivisering i salgsarbeidet, lavere administrasjonskostnader, lavere leveransekostnader og investeringskostnader.

Det er ventet at 60 prosent av kostnadsbesparelsene vil bli tatt ut innen utgangen av 2021 og 90 prosent innen utgangen av 2022.

Samtidig ble det lagt vekt på at de to selskapene komplementerer hverandre både geografisk samt på produkt- og kundesiden. Det er også ventet at det fusjonerte selskapet vil kunne effektivisere innovasjonsarbeidet og sette fart på skaleringen.

Det er i tillegg ventet at ytterligere kostnadsbesparelser vil dukke opp etter hvert som integrasjonen av de to selskapene pågår.

30 mrd. i 2020?

Når konsernsjef Kimmo Alkio legger frem kvartalstallene for 2019 og 4. kvartal i midten av februar, er konsensus i markedet at selskapet vil klare nesten 1,7 milliarder euro på topplinjen og et driftsresultat på 182 millioner euro.

I 2020, som blir det første hele året som sammenslått selskap, er det ventet en omsetning på tett opptil tre milliarder euro og en driftsmargin på 7 prosent.